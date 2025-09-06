S’abonner au mag
Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué

Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué

Formule deux en un.

Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman. Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.

Après cette victoire inaugurale contre l’Ukraine, les Bleus ont donc rendez-vous avec l’Islande ce mardi soir au Parc des Princes, pour leur deuxième rencontre dans ces qualifications à la prochaine Coupe du monde.

Pas sûr pour autant qu’il dispute 90 minutes complètes pour la première fois de sa carrière en sélection.

Blessure de Dembélé : à qui la faute ?

