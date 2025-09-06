Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué

Formule deux en un.

Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman. Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.

Après cette victoire inaugurale contre l’Ukraine, les Bleus ont donc rendez-vous avec l’Islande ce mardi soir au Parc des Princes, pour leur deuxième rencontre dans ces qualifications à la prochaine Coupe du monde.

Pas sûr pour autant qu’il dispute 90 minutes complètes pour la première fois de sa carrière en sélection.

Blessure de Dembélé : à qui la faute ?