Kingsley Coman appelé pour remplacer Dembélé et Doué
Formule deux en un.
Confronté aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Didier Deschamps a décidé de faire appel à Kingsley Coman. Plus appelé depuis novembre 2024, l’ailier qui évolue désormais à Al-Nassr est attendu ce dimanche à Clairefontaine.
Après cette victoire inaugurale contre l’Ukraine, les Bleus ont donc rendez-vous avec l’Islande ce mardi soir au Parc des Princes, pour leur deuxième rencontre dans ces qualifications à la prochaine Coupe du monde.
Pas sûr pour autant qu’il dispute 90 minutes complètes pour la première fois de sa carrière en sélection.Blessure de Dembélé : à qui la faute ?
