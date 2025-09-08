S’abonner au mag

L’ancien Marseillais Cengiz Ünder découvre un nouveau club en Turquie

KM
Le voyage ne sera pas très long.

Cengiz Ünder a rejoint Beşiktaş dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, associé à une option d’achat de 6 millions d’euros. Le Turc, passé par l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, n’était plus qu’un remplaçant à Fenerbahçe, l’un des deux autres clubs d’Istanbul. Arrivé ce lundi dans son nouveau club, le joueur à déjà participé à sa première séance d’entraînement sous le maillot des Aigles noirs.

Une nouvelle occasion de se relancer

Désormais à Beşiktaş, l’ailier rejoint le huitième club de sa carrière et le quatrième en Turquie, après être passé par Altınordu, Istanbul Başakşehir et Fenerbahçe. Riche en expérience, le joueur passé par la Serie A, la Ligue 1, la Premier League et la MLS cherche à se relancer sur ses terres.

Une carrière en pointillés.

Beşiktaş remporte de justesse le derby face au Fener

KM

