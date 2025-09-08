Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Domloup vs Saint-Armel

Sur ce lob splendide du numéro 6 de Domloup, le gardien de but de Saint-Armel mériterait qu’on l’appelle Loris Karius jusqu’à la fin de la saison. Déjà, sa relance au pied ressemble davantage à une chandelle d’un demi d’ouverture qu’à une passe millimétrée de Manuel Neuer. Ensuite, sa course de replacement est passée aux oubliettes. Enfin, même une otarie d’Aqualand aurait tenté un petit saut pour intercepter la balle en hauteur. Bref, Lucas Chevalier devrait conserver sa place en sélection.

2/ US Montier en Der vs Reuneuilly LEV

Quand on s’apprête à tirer ce genre de coup-franc excentré, le cœur balance entre le centre et le tir. Cette fois, le joueur de Reuneuilly a pris son courage à deux mains et opté pour la tentative individuelle. À posteriori, un choix malicieux puisque sa frappe a terminé sa course dans la lucarne opposée. Ah oui, pour le caméraman, le mode anti-tremblement existe.

3/ La Centuloise FC vs Harondel SC

Servi dans les meilleures conditions sur son flanc droit, le numéro 2 d’Harondel délivre une galette pour son avant-centre. Au second poteau, l’attaquant des Rouges envoie une reprise de volée en première intention. Par miracle, la balle tape la barre avant de passer derrière la ligne des buts. Pas besoin de goal-line (de toute façon, il n’y en avait pas), le cuir est bel et bien rentré entièrement !

4/ Genets Anglet vs La Brede FC

Si on devait nommer un passeur décisif pour ce sublime lob de 50 mètres, l’arbitre serait le candidat idéal. Après deux duels rugueux, l’homme en bleu a laissé jouer comme s’il était en Sunday League. Le sifflet ne retentit pas et la balle revient dans les pieds du numéro 6 de Genets Anglet qui balargue une frappe lumineuse depuis le rond central. Au grand dam du gardien et de la camerawoman…

5/ Rouillac FC vs US Balzac

Cerise sur le gâteau pour finir ce top 5, un croustillant CSC. Sur un centre un peu mollasson tenté depuis ce champ de patate charentais, le défenseur de l’US Balzac envoie la balle dans ses propres filets à la suite d’une reprise de volée pleine lucarne, mais surtout imparable pour son gardien. Illusions perdues.

