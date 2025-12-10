Il ne faut pas pousser Pépé dans les orties

Entre insultes racistes après une blague sur le palmarès du Maroc, prise de position sur les choix des joueurs binationaux et mise à l’écart de la liste de la Côte d’Ivoire, Nicolas Pépé a vécu une semaine agitée. Et pour le moins malaisante.

« Double peine pour moi. C’est le football, c’est la vie. Merci à la Liga, à mon club de Villarreal et à toutes les personnes qui m’ont soutenu après ces derniers jours de harcèlement et de racisme. Bonne chance à mes coéquipiers. » Le message est limpide, mais sans chercher à masquer que le coup est rude. Membre éminent de la sélection ivoirienne depuis 2018, champion d’Afrique en titre, Nicolas Pépé n’a pas été retenu par Émerse Faé pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Un choix qui interroge forcément, après les derniers jours vécus par l’ancien lillois.

Un choix qui n’a rien de sportif

Si l’attaquant ne sera pas de la partie face au Mozambique, au Cameroun et au Gabon, ce n’est pas en raison de ses récentes performances de l’autre côté des Pyrénées. Le sélectionneur des Éléphants ne s’en est d’ailleurs pas caché au moment de justifier l’absence de Pépé dans sa liste : « Il a certes fait une intervention ces derniers jours… Si l’on s’en tenait au volet sportif, il serait bien évidemment avec nous. […] Pour faire une liste, il faut tenir compte de beaucoup d’éléments, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Tous ces éléments ont fait que Nico n’est pas sur la liste. » Alors quoi ? L’attaquant paie-t-il la récente polémique qui a suivi sa prise de parole chez l’influenceur Just Riadh ?

Au cours de cette longue interview, l’intéressé chambre notamment la sélection marocaine, dont le seul triomphe continental remonte à 1976. « On a trois étoiles et vous n’en avez que deux, plaisante-t-il notamment auprès de son interlocuteur franco-algérien. Mais attention aux Marocains, ils sont là. Ils ont combien d’étoiles, eux ? Une ? Ils ont dû gagner ça en 1818, on n’était pas nés, même mon daron n’était pas né. » Une blague dont chacun jugera de la pertinence, mais qui a valu au joueur un torrent d’insultes racistes, au point de voir son club intervenir pour calmer les choses. Et de lui coûter sa place pour le tournoi, organisé… au Maroc ? Loin d’être inimaginable mais difficilement compréhensible.

Vous n’aurez pas leur liberté de penser

S’il n’a rien de sportif mais tient avant tout à la volonté de s’éviter toute polémique, le choix d’Émerse Faé n’en est que plus douteux. À moins qu’il ne découle également d’une autre partie de l’interview de Pépé, à propos des joueurs binationaux ayant d’abord choisi l’équipe de France puis une sélection africaine. « Si un joueur fait ça et que je suis sélectionneur ou président de Fédération, c’est de côté direct. Ça veut dire que la sélection africaine est ta deuxième option. Nous, les joueurs, on s’en fout, mais on va charrier, a-t-il estimé, évoquant notamment l’exemple d’Alban Lafont, appelé depuis le mois d’octobre. Il est Burkinabé, mais il a choisi la Côte d’Ivoire. On le charrie sur ça, mais ce n’est pas un souci. Ça s’arrête là. Il n’est pas Ivoirien, mais il a le passeport (Rires.) »

🚨 OFFICIEL – Liste des Éléphants 🇨🇮🐘🔥 Le sélectionneur dévoile les joueurs retenus pour la CAN 2025 !#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/RqVwLTNSgM — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) December 9, 2025

Dans tous les cas, voir un habitué de la sélection sanctionné pour avoir dit ce qu’il pense reste particulièrement dommageable, à l’heure où les joueurs hésitent de plus en plus à prendre la parole sur le moindre sujet, de peur des représailles. « Il fait une vidéo, il est naturel, tranquille, et ça se retourne contre lui ?, s’est d’ailleurs indignée la sœur du joueur Corinne, sur son compte Instagram. Il s’est “excusé” alors que c’est lui, la victime ! Mais vu qu’il allait au Maroc, bah c’était « mieux » de faire ça hein… Après avoir subi du racisme, vraiment une vague de haine, de harcèlement, pour une vidéo. Et là, c’est lui qu’on sanctionne ? C’est lui qu’on pointe du doigt ? Mon frère, il a choisi la sélection à 18 ans, il a toujours représenté son pays avec fierté. […] Aujourd’hui tu rigoles, tu parles normalement, et ça devient un drame. » Pépé pourra au moins se consoler avec le soutien de Layvin Kurzawa. Pas sûr que cela suffise à garder le moral pour regarder les copains tenter de dompter à nouveau le continent.

Pourquoi Émerse Faé n’a pas convoqué Nicolas Pépé pour la CAN