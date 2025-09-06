Plusieurs semaines d’absence pour Dembélé et Doué

Gros coup de froid dès le mois de septembre sur Paris.

Sortis sur blessure lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont quitté la sélection, forfaits pour la réception de l’Islande. Selon les informations de RMC Sports, les deux attaquants parisiens manqueront même la reprise de la Ligue des champions, le 17 septembre contre l’Atalanta, puis le déplacement sur la pelouse de l’OM, quatre jours plus tard.

Le n°10, touché à la cuisse droite quelques jours après une première alerte à la gauche à Toulouse, devrait ainsi rater les six prochaines semaines de compétition. L’addition devrait être légèrement moins lourde pour son jeune coéquipier, remplacé par Didier Deschamps en raison d’une douleur au mollet droit et qui devrait être forfait pendant trois à quatre semaines. Cette situation risque de tendre les relations entre l’équipe de France et le PSG, notamment concernant la mauvaise gestion de Dembélé.

Vrai petit coup de pouce de DD à l’OM en vue du Classique ?

Blessure de Dembélé : à qui la faute ?