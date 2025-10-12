Fabio Capello balance sur Clarence Seedorf et Ronaldo

Fabio Capello n’a pas adoré diriger Ronaldo au Real Madrid, ce n’est pas nouveau.

Mais si certains l’avaient oublié, l’Italien a tenu à leur rappeler à l’occasion du Festival du sport de Trente. « C’était le leader négatif de l’équipe, il sortait tous les soirs en boîte de nuit. Il pesait 94 kilos, et il ne voulait pas maigrir, a lâché l’ancien entraîneur. J’ai dit au président qu’il fallait le laisser partir, on ne pouvait plus avancer et on l’a fait. Mais je le répète, c’est le meilleur joueur que je n’ai jamais entraîné. On est reparti de zéro, et on a gagné le championnat : parfois, il faut juste savoir où se situe le problème. Même si ça implique de se séparer d’un génie… »

L’ex-technicien a également évoqué une autre star, hollandaise plutôt que brésilienne celle-ci : Clarence Seedorf, dont l’attitude à la mi-temps d’un match l’a déconcerté. « Je commence à parler, à donner des consignes… Et là, Seedorf se lève. À dix-huit ans à peine, il me dit : “Non. Moi, je ferais ça, ça et ça.” Je me suis approché, je lui ai donné ma veste avec l’écusson du Real et je lui ai répondu : “Voilà, tu es le nouvel entraîneur. Moi, je m’en vais”, a indiqué l’homme de 79 piges. Mais c’était un joueur intelligent, avec une vraie personnalité ! »

Pas pour lui déplaire.

