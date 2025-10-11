S’abonner au mag
Patrick Vieira délivre les secrets de l’équipe de France 1998

FC
La Coupe du monde 2026 arrive ?

Pas une raison pour ne pas évoquer le Mondial 2018, remporté par l’équipe de France qui décrochait du même coup sa première étoile. Au Festival du sport de Trente, Patrick Vieira est ainsi revenu sur le sacre des Bleus auquel il a participé. Et pour l’ancien milieu de terrain, les raisons de ce triomphe sont multiples. « Nous avons remporté la Coupe du monde 1998 parce que la génération de Michel Platini a commencé à instaurer une mentalité différente, parce que 70 à 80 % des joueurs évoluaient en Italie et parce que l’équipe de 1998 était très expérimentée », a d’abord expliqué l’entraîneur du Genoa.

«  Avec cet esprit de compétition et cette détermination à atteindre cet objectif tous ensemble, nous étions une équipe vraiment forte aussi bien mentalement que tactiquement. Et nous avions aussi le meilleur joueur du monde, Zinédine Zidane, a continué le technicien. Gagner la Coupe du monde à ce moment-là en France était également très important, car c’était une période très difficile sur le plan politique. Donc remporter la Coupe du monde en France à cette époque était important, car l’équipe nationale représentait la France et la diversité. »

Pas encore de secret pour glaner la Serie A, en revanche.

Benjamin Pavard rappelé avec les Bleus après le forfait de Konaté

FC

Revivez France - Azerbaïdjan (3-0)
