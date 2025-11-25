- C1
- J5
- OM-Newcastle
En direct : OM-Newcastle (2-1)
🟨 Carton jaune pour Dan Burn, coupable d'être un vilain boucher et d'en avoir la dégaine. Aussi simple que ça.
Eh les gars, pour l'instant mon prono a de la gueule : pour rappel, j'avais dit 2-1 Marseille avec un but d'Aubam'. Mais mon petit doigt me dit que le score va encore bouger...
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Matt O'Riley remplace Darryl Bakola
Quel numéro de Tim Weah !! Mason Greenwood est tout proche de venir conclure le joli service de l'américain mais sa frappe du droit est contrée par la défense anglaise ! Corner à suivre...
L'envolée spectaculaire de Rulli ! Le portier argentin, fidèle à lui-même, maintient son équipe dans le match ! Marseille est toujours devant !
Ces deux buts coup sur coup ont fait beaucoup de mal aux joueurs de Newcastle : on ne sent plus la même vigueur dans les offensives des Anglais, et on ne va pas s'en priver !!
La frappe en force de Greenwood est repoussée par Pope ! L'angle était quand même assez fermé
⚽ Le doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang !! Weah mélange son arrière gauche et centre à ras-terre pour Aubameyang qui se jette pour propulser le ballon sous la barre !! Marseille 2-1 Newcastle
BUUUUUUUUUUT pour l'OM qui repasse devant !!!
Opopop Newcastle reprend l'avantage dans la foulée mais l'arbitre lève bien heureusement son drapeau... hors-jeu, circulez y'a rien à voir !
⚽ Et le but de Pierre-Emerick Aubameyang dès la reprise !!! À la suite d'un long ballon de Bakola, l'attaquant gabonais profite d'une sortie COMPLÈtement manquée par Nick Pope pour venir propulser le ballon dans le but laissé vide !!! Marseille 1-1 Newcastle
Ça s'annonce totalement bouillant, cette deuxième mi-temps. Mais ça n'a l'air de faire ni chaud ni froid à ma copine, qui mate la Star Ac à tue-tête sur le canap... Allez, c'est reparti !!
Pas de changement de part et d'autre au retour des vestiaires : zetes prets pour la reprise les sofootix ?
C'est la mi-temps au Vélodrome ! (Trop) rapidemment menés au score, les Marseillais ont mis du temps à rentrer dans cette partie, mais sont finalement parvenus à retrouver de l'allant offensif, par intermittences : Aubameyang aurait pu égaliser à plusieurs reprises tout comme le jeune Bakola, s'il n'avait pas cherché le penalty à tout prix. En face, les Anglais sont dangereux à chaque action offensive et auraient pû mener plus largemment sans un Geronimo Rulli à nouveau brillant. Tout reste à faire en deuxième période pour l'OM. Marseille 0-1 Newcastle
Quelle énorme frayeur dans la surface marseillaise !!! À la suite d'un déboulé monstrueux de Willock, Gordon semble s'emmêler les pinceaux et ne parvient à reprendre correctement le ballon alors qu'il était seul en pleine surface. Heureusement pour l'OM....
Trois minutes de temps additionnel sont annoncées, et déjà deux écoulées...
Sacrée séquence MMA à trois entre Balerdi, Burn et Rulli : résultat, c'est le portier marseillais qui reste au sol, KO
La jolie horizontale de Geronimo Rulli, qui repousse cette frappe du droit de Gordon !! On n'était pas loin de la vraie clim au Vélodrome !
🟨 Carton jaune pour Anthony Gordon, qui l'a bien cherché
Qu'il ferait du bien à nos Marseillais, ce petit but avant la mi-temps...
Quelle action encore pour PEA !! Le retour de Malick Thiaw est limite limite, mais pas suffisant aux yeux de l'arbitre pour désigner le point de pénalty : Aubameyang, dans un second temps, n'était pas loin de tromper Pope mais c'est à côté ! Ça pousse !!!
Comment PEA nous met ça à côté ???!??? Le Gabonais est trouvé en pleine surface adverse, mais sa tête à bout portant vient fuir le cadre !! Quelle occaze pour l'OM !!!
🟨 OOOOOOOOh le carton jaune pour simulation distribué à Darryl Bakola !! Alors qu'il se retrouve solo face au but, le minot s'écroule : tout le monde pense à un péno, mais l'arbitre avertit (à juste titre) le Marseillais.
30 sec après avoir gêné tout le monde en se croche-pattant tout seul, Paixao n'est pas loin de nous faire sa spéciale, mais sa lourde frappe enroulée de l'intérieur du pied droit passe à droite du but de Nick Pope... Dommage !!
Vermeeren est l'un des rares marseillais à surnager dans cette première demi-heure : l'international belge gratte un paquet de ballons, et amène du peps aux offensives marseillaises. On en redemande !
Joe Willock, encore lui, tente sa chance du droit mais Rulli dégage des genoux, ou de l'entrejambe... enfin, comme il peut quoi.
Que la couverture des Olympiens est mauvaise : la moindre perte de balle des locaux est exploitée à vitesse grand V par les visiteurs. Attention à ne pas vouloir aller trop vite en besogne, l'OM !
Premier drop en carrière pour Bakola. Ça passe largement au dessus des perches.
Tonali pas loin de doubler la mise ! À la suite d'un centre très mal dégagé par Balerdi, l'Italien s'infiltre dans la surface et frappe du gauche, mais c'est trop écrasé pour tromper Geronimo Rulli
Greenwood tente de changer d'aile, et trouve facilement son entraineur De Zerbi, démarqué sur l'aile gauche. Touche pour Newcastle
Les corners s'enchainent pour l'OM depuis cinq minutes : l'OM a repris le contrôle du jeu, et pousse pour revenir au score
🟨 Carton jaune pour Joseph Willock, coupable d'un vilain rafut dans la trogne de Bakola... On touche pas au minot !!
Et PEA remet ça !! L'attaquant marseillais enchaine contrôle poitrine et demi-volée, mais Nick Pope repousse à nouveau ! Corner à suivre pour l'OM, mais Burn ne fait pas 3m20 pour rien : c'est dégagé
On peine à trouver notre ami PEA dans ce début de match : au moment où j'écris ça, voilà que le Gabonais se dépatouille pour tirer en angle fermé, mais c'est repoussé par Pope
On sent Newcastle plus tranchant sur chaque action : Willock est à nouveau tout proche de se frayer un chemin tout dropit vers le but, mais Palmieri revient in extremis
Ça y est, Marseille retrouve quelques couleurs dans l'entrejeu : le Vél le sent, et tente de pousser ses troupes comme il le peut
Ça existe encore en 2025, de tirer un corner aussi mal que'Emerson ?? Mais lève ton ballon mon vieux !!!
Corner pour les Marseillais, après un joli déboulé de Paixao sur l'aile gauche... ça ne donne rien
Quelle entame catastrophique de la part des Olympiens... Les Marseillais n'y sont clairement pas dans ce début de partie, va falloir se réveiller très très vite !!!
⚽ But de Harvey Barnes pour Newcastle United !!! Encore une offensive des Anglais, et un bon centre de Tonali venu de la droite de la surface... Barnes, seul au monde, vient ajuster tranquillement Rulli du pied gauche dans le petit filet : Marseille 0-1 Newcastle !
Sur le coup-franc qui suit, Thiaw est tout proche de donner l'avantage aux visiteurs de la tête, mais Hojberg supplée son gardien et vient écarter le danger de la tête... la montre de Monsieur l'arbitre ne vibre pas, ouf !
🟨 Déjà un carton jaune pour Leonardo Balerdi pour un tacle trop appuyé - ou trop en retard, c'est selon... Ça promet une sacrée partie cette histoire
À peine une minute de jeu et déjà une intervention chaude de Balerdi sur ce centre de Barnes ! Corner pour le NUFC
Les crampons crépitent dans les coursives du Vélodrome... installez-vous bien au calme dans votre canap, ça démarre dans 5min !
Bon les potes, on va pas parler chinois : rien d'autre qu'une victoire ce soir serait un sacré mauvais résultat pour l'OM. Ça s'annonce (très) compliqué, mais déjà trop de points ont été perdus en route : avec déjà trois défaites pour une seule petite victoire face à l'Ajax, les Olympiens doivent impérativement venir à bout de Newcastle ce soir !
Côté Magpie, l'ami Eddie Howe dégaine lui aussi quelques surprises : toujours privé de Trippier, le coach anglais décide de bencher Woltemade et Joelinton au coup d'envoi. Il faudra évidemment se méfier (entre autres) de ces petits diablotins de Willock et Gordon, titulaires dans le XI de Newcastle.
?s=20
Saaaalut la compagnie !! Prêts pour le retour de la petite musique étoilée ?? Ben j'espère pour vous, car c'est peut-être le match de la dernière chance pour l'OM ce soir, face à une équipe de Newcastle qui vient tout juste de faire tomber Manchester City en PL... En gros, ça s'annonce chaud bouillant au Vélodrome !! Coup d'envoi 21h, et un conseil la team : ne soyez pas en retard !!
🟨 Carton jaune pour Dan Burn, coupable d'être un vilain boucher et d'en avoir la dégaine. Aussi simple que ça.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Matt O'Riley remplace Darryl Bakola
⚽ Le doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang !! Weah mélange son arrière gauche et centre à ras-terre pour Aubameyang qui se jette pour propulser le ballon sous la barre !! Marseille 2-1 Newcastle
⚽ Et le but de Pierre-Emerick Aubameyang dès la reprise !!! À la suite d'un long ballon de Bakola, l'attaquant gabonais profite d'une sortie COMPLÈtement manquée par Nick Pope pour venir propulser le ballon dans le but laissé vide !!! Marseille 1-1 Newcastle
🟨 Carton jaune pour Anthony Gordon, qui l'a bien cherché
🟨 OOOOOOOOh le carton jaune pour simulation distribué à Darryl Bakola !! Alors qu'il se retrouve solo face au but, le minot s'écroule : tout le monde pense à un péno, mais l'arbitre avertit (à juste titre) le Marseillais.
🟨 Carton jaune pour Joseph Willock, coupable d'un vilain rafut dans la trogne de Bakola... On touche pas au minot !!
⚽ But de Harvey Barnes pour Newcastle United !!! Encore une offensive des Anglais, et un bon centre de Tonali venu de la droite de la surface... Barnes, seul au monde, vient ajuster tranquillement Rulli du pied gauche dans le petit filet : Marseille 0-1 Newcastle !
🟨 Déjà un carton jaune pour Leonardo Balerdi pour un tacle trop appuyé - ou trop en retard, c'est selon... Ça promet une sacrée partie cette histoire
Olympique de Marseille
Newcastle United
Par François Goyet