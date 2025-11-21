Équipe de France : Philippe Diallo en dit plus sur le prochain sélectionneur

Zinédine Zidane, évidemment ?

Non, pas forcément. Dans les colonnes de L’Équipe, Philippe Diallo est revenu sur le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Et selon le président de la Fédération française de football, rien n’est acté à ce sujet : « On verra bien en juillet. Il peut se passer plein de choses qui ne seraient pas celles que les gens attendent. Maintenant, je l’ai dit, j’ai beaucoup d’admiration et de respect pour Zinédine Zidane, à la fois pour ce qu’il a apporté au football français, ce qu’il a aussi démontré en tant qu’entraîneur, en gagnant des trophées. Mais chaque chose en son temps. Pour l’instant, on va préparer la Coupe du monde. »

Et le décideur de continuer, niant une éventuelle langue de bois : « Ce n’est pas du tout un faux suspense. C’est simplement un respect par rapport à l’équipe en place, Didier et son staff sont là depuis maintenant quatorze ans. Je ne veux pas introduire d’éléments qui pourraient perturber la préparation de l’équipe de France. » Le bonhomme a également indiqué que l’officialisation du nouveau sélectionneur pourrait se faire à « la fin du premier trimestre 2026, autour de mars-avril, pour être suffisamment loin de la phase finale ».

De là à ce que le costume de favori change de peau…

