Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France

Didier Deschamps, lui, l’a rappelé, son départ est programmé pour la fin de la compétition américaine. « À partir du moment où j’ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. C’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre », a-t-il répété, quatre jours avant la qualification face à l’Ukraine (4-0), dans Téléfoot.

Une page après l’autre

Depuis, la rumeur Zizou, se propage, monte, alimente le débat médiatique. Selon Le Parisien, la raison de cette (très) lente officialisation se trouve notamment du côté de Phlippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF). « Je veux respecter le travail des gens en poste,explique le président. Ils ont apporté beaucoup au football français et ont encore des échéances importantes, il est inutile de venir le polluer avec des annonces inutiles et malvenues. »