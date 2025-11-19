S’abonner au mag
Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France

Il faudra encore attendre avant la nomination de Zidane en équipe de France
Le plus long roulement de tambour du monde.Si l’arrivée de Zinédine Zidane au poste de sélectionneur de l’équipe de France ne fait plus vraiment de doute, c’est l’annonce de sa nomination qui concentre les rumeurs. Dans un article publié mardi, Le Parisien révèle que cette officialisation devrait rester au chaud encore quelques mois.

Didier Deschamps, lui, l’a rappelé, son départ est programmé pour la fin de la compétition américaine. « À partir du moment où j’ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. C’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre », a-t-il répété, quatre jours avant la qualification face à l’Ukraine (4-0), dans Téléfoot.

Une page après l’autre

Depuis, la rumeur Zizou, se propage, monte, alimente le débat médiatique. Selon Le Parisien, la raison de cette (très) lente officialisation se trouve notamment du côté de Phlippe Diallo, président de la Fédération française de football (FFF). « Je veux respecter le travail des gens en poste,explique le président. Ils ont apporté beaucoup au football français et ont encore des échéances importantes, il est inutile de venir le polluer avec des annonces inutiles et malvenues. »

Pourtant, des choses se préparent : « Je ferai en sorte que lorsque l’équipe actuelle s’arrêtera avec l’Équipe de France, une autre sera prête à prendre la succession ». La relève serait donc déjà bien amorcée.De quoi laisser la place à DD de peaufiner son œuvre.
