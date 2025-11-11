Secret de polichinelle.

Présent ce lundi soir au stade Mayol de Toulon pour un match caritatif, Zinédine Zidane, qui n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, a remis une pièce dans le jukebox. L’ancien entraîneur du Real Madrid (2016-2018 puis 2019-2021) a confirmé très brièvement qu’il allait rapidement retrouver un banc. Coach de l’une des deux équipes, « ZZ » a assuré qu’il espérait « bientôt » fouler la pelouse avec ses amis avant de lâcher avec un large sourire qu’il retrouverait « bientôt aussi » le poste d’entraîneur.

L’équipe de France dans le viseur

Sans poste depuis 2021, le Ballon d’or 1998 est le favori pour succéder à Didier Deschamps à l’issue de la Coupe du monde 2026. Ancien joueur et capitaine de l’équipe de France avec pas moins de 108 apparitions sous le maillot tricolore, Zidane, qui n’a donc plus entraîné depuis quatre ans, a refusé plusieurs avances de cadors européens, comme Manchester United, la Juventus ou encore le PSG.

Le suspense est insoutenable.

Lucas Hernandez, le soldat reconnu