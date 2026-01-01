Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026

Ils sont pour la plupart juste trentenaires. Ils ont très peu, voire pas, joué en compétition officielle en 2025. Alors que le mercato d'hiver ouvre ses portes ce jeudi, les voici qui attendent, ou espèrent, trouver un club cet hiver, ou au moins en 2026. Chiche ?

→ Divock Origi

Et oui, il a été héros des Reds. C’était en 2019, quand l’habituel remplaçant de Liverpool avait claqué un doublé contre Barcelone, en demi-finale de Ligue des champions. On sentait alors que sa carrière allait décoller. Le Belge avait suscité beaucoup d’espoirs après son passage à Lille, mais depuis, patatras. L’attaquant était arrivé à Milan en 2022, où il a eu le temps de marquer deux buts en 27 matchs. Plouf. Après un p’tit tour à Nottingham Forest en prêt, celui qui vient de fêter ses 30 piges a joué chez les jeunes du Milan, puisqu’il a été évincé du groupe pro. Son dernier match date du 28 mai 2023, lors d’une victoire contre la Juventus (1-0). Ça date (wesh).

Imagine quelqu'un dans le coma depuis 3 ans qui se réveille et découvre cette photo de Divock Origi embrassant la Ligue des Champions : il retombe dans le coma pour les 10 prochaines années. pic.twitter.com/c1zDqXhIRx — SO FOOT (@sofoot) June 1, 2019

→ Arkadiusz Milik

Un autre paumé en Italie. Après Krzysztof Piątek, Mariusz Stępiński et Adam Buksa, le 12e (ou 13e, on s’est perdu en comptant) nouveau Lewandowski n’a plus joué depuis un moment avec la Juventus. Sa dernière partie remonte à mai 2024. Depuis, il enchaîne les problèmes au genou. Une lueur d’espoir est arrivée en décembre dernier, quand il a refait son apparition dans le groupe de la Juve. « Il est heureux comme un enfant qui a retrouvé son jouet », avait alors sorti Luciano Spalletti, son entraîneur. On a peut-être enfin trouvé de qui Jean-Pierre Mader parlait, dans sa chanson Disparu(e) : « Je t’ai attendu des heures / À l’ombre des arcades / En écoutant les clameurs / Du match de foot dans le vieux stade. »

→ Layvin Kurzawa

De son âge d’or au PSG, il ne reste plus grand chose. Aujourd’hui sans club après une dernière saison vaseuse dans un club tout aussi vaseux, le Boavista FC – qui, criblé de dettes, a dû déposer le bilan – Layvin Kurzawa ne connaît plus beaucoup le goût de la victoire. En février dernier (il y a un an), il s’était engagé avec le club portugais, alors lanterne rouge du championnat. Sans grande surprise, le bilan de celui qui a tatoué « Hope » sur ses doigts n’est pas bon : quatre petits matchs disputés depuis son arrivée au Portugal, huit ratés pour blessure. Les dernières rumeurs le disaient proche de signer au FC Nantes. On ne sait pas si le latéral droit de 33 ans a besoin de goûter à nouveau l’air français pour se sentir mieux dans les ses crampons, mais on aimerait bien le voir finir sa carrière ailleurs que sur le banc ou dans le public d’un match de basket.

→ Koffi Djidji

Entre autres, Nantes a besoin d’une défense. Pour cela, il faut des pieds, un peu d’expérience, et ça suffira. Même s’il n’a pas joué depuis avril 2024 avril avec le Torino, Koffi Djiji fera amplement l’affaire pour l’opération maintien de Kantari. En plus, il connaît la maison jaune. Et puis Koffi Kouao et Hervé Koffi se sentiront moins seuls.

→ Rodrygo

Moins aux fraises que ses partenaires de la liste, Rodrygo a quand même vécu une sale première moitié de saison au Real Madrid. 16 petits matchs de Liga, un seul but, alors qu’il avait presque réussi à chiper la place de Vinícius au printemps 2024. C’était l’an 1 avant Mbappé, et l’an 2 avant Xabi Alonso. Le Brésilien se laisse sûrement un peu de temps avant le printemps, le moment où tout commence pour le Real Madrid. Et il a un pays à porter cet été, donc jouer Getafe et Bilbao en novembre, il s’en fiche un peu.

MAIS C'EST QUOI CE MATCH DE FOLIE, RODRYGO DONNE L'AVANTAGE AU REAL MADRID !!! 🤯🤯🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/4YtjNTRLDH — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 9, 2024

→ Bouna Sarr

Elle sera là, la belle histoire de 2026. Formé au FC Metz, solide à l’OM et même champion d’Afrique avec le Sénégal, le voltigeur polyvalent a connu une trajectoire en dents de scie ces dernières saisons. Après un passage au Bayern Munich plutôt discret (seulement 33 apparitions en quatre ans), plombé par une rupture du ligament croisé antérieur, le latéral de 33 ans se retrouve libre de tout contrat depuis l’été 2024. Depuis plus d’un an et demi, plus aucune minute officielle au compteur et beaucoup de silence autour de ce nom. Mais en novembre 2025, une petite lumière s’est rallumée : Sarr s’est entraîné avec son ancien club formateur, le FC Metz, espérant convaincre le staff lorrain de lui offrir un dernier défi en Ligue 1. Après le défi Tuc, le défi Sarr ?

→ Hatem Ben Arfa

Avec des « si » on mettrait Paris en bouteille. Avec encore plus de « si », on remettrait Hatem Ben Arfa sur un terrain de foot. On sait le pote de François Ruffin capable de renaître, et, comme on aime les signes, depuis le retour de son entraîneur fétiche à Nice, on espère comme un petit quelque chose. Formé à Lyon, passé par l’OM, le PSG, Rennes, Bordeaux ou encore Newcastle, l’international français n’a plus été vu sur les terrains depuis plus de trois ans. Sa dernière apparition remonte à 2022 sous les couleurs du LOSC, où le génie français s’était engagé pour six mois. Il avait joué neuf matchs dans le Nord. Les Niçois sont tellement désespérés qu’ils pourraient attendent son retour. « Il n’est jamais revenu, ce qui n’est pas plus mal, car on ne retouche jamais une œuvre après l’avoir exposée au musée », peut-on lire sur le site de l’OGC Nice. Et si ?

→ Dimitri Payet

Et si Dimitri Payet allait chercher son premier trophée en 2026 ? C’est tout ce qu’on lui souhaite, même sans club. L’ancien Marseillai, exilé au Brésil n’a pour le moment pas beaucoup brillé sous le soleil de Rio au terme de ses deux années bien ternes à Vasco da Gama. Son temps de jeu y a baissé en flèche. Et pour ne rien arranger, depuis quelques mois, des affaires judiciaires ont terni l’homme en plus du joueur. Le milieu de terrain avait été mis en examen cet été à la suite d’une plainte pour violence physique et psychologique par une supportrice de son club, même si ce dernier nie les faits. D’abord censé quitter le Brésil lors du dernier mercato hivernal, il n’avait finalement pas trouvé de club pour rebondir. C’est le temps qu’il faut pour méditer ?

→ Raheem Sterling

Mais où est passé Raheem Sterling ? Si on avait été putassiers, on aurait titré qu’on allait tout savoir, qu’il y avait des révélations, et qu’il était à 45 % de chances de retrouver son niveau physique d’antan. Mais on n’en sait rien. Ses sprints étaient pourtant bien utiles, puisque qu’ils avaient fait croire à l’Angleterre qu’elle pouvait remporter un Mondial grâce à Sterling. Il n’est pas trop tard, mais il y a du boulot. Le natif de Kingston n’a que 30 ans, a joué dans les quatre meilleurs clubs de la décennie en Angleterre, et traîne son spleen avec les recalés de Chelsea. Un petit tour à Fulham, qui a fait renaître Willian et Alex Iwobi, lui ferait du bien.

Ils auraient pu être cités : Clinton N’Jie, Dele Alli, Neal Maupay, Paco Alcácer, Juan Bernat, Xavier Dupont de Ligonnès, Jordan Amavi, Aaron Ramsey, Sergio Reguilón, Baptiste Brenot, Ousmane Dembélé…

