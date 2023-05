Le Milan et Giroud enfoncent la Juve

Juventus 0-1 AC Milan

But : Giroud (40e) pour les Rossoneri

Une semaine en enfer ou comment résumer les derniers jours vécus par la Juve. Après la sanction prononcée par le Comité olympique turinois et la correction reçue sur le gazon d’Empoli (1-4), les Bianconeri ne sont pas parvenus à se relever devant leur public. Face à un Milan qui n’a pas eu besoin de sortir le smoking, les hommes d’Allegri se sont inclinés 1-0 et s’enfoncent encore plus dans la crise. Et ce soir, le fossoyeur se nomme Olivier Giroud.

Olivier, poseur de clim

Pour la dernière de la saison à la maison, la Juve compte bien conclure ce tumultueux exercice 2022-2023 sur une note positive. D’emblée, les Bianconeri mettent du rythme, opèrent un pressing haut face à des Milanais qui s’en remettent à leur dernier rempart, Mike Maignan, notamment sur une frappe sèche entrée de surface de Cuadrado (14e). En difficulté et bousculé, le Milan peine terriblement à développer son jeu. Devant son public gonflé à bloc, la Vieille Dame joue les coups à fond et se procure les plus grosses situations, mais manque cruellement d’efficacité dans la fameuse zone de vérité, en témoigne la reprise complètement manquée de Di María, parfaitement servi par Kean (24e). Si ce sont bien les Rossoneri qui ont le cuir, leurs possessions sont très stériles, tout le contraire des Bianconeri qui se montrent de plus en plus dangereux en transition rapide. Mais alors que les siens sont au bord du gouffre, c’est le moment que choisit Giroud pour s’illustrer. Jusqu’ici parfaitement pris par l’arrière-garde piémontaise, le champion du monde 2018 – sur une galette déposée par Calabria – parvient à prendre le dessus sur Gatti et conclure d’une tête croisée (0-1, 40e). Le cynisme à la milanaise.

La Vieille Dame s’endort, le Milan assure

Courant après le score, la bande à Chiesa tente la révolte en misant sur les transitions rapides. Mais là encore, celle-ci manque cruellement de lucidité pour se procurer de véritables occasions. De plus, les locaux butent sur un MIlan solide et discipliné, qui maîtrise son sujet sans trop forcer. Les Turinois commencent à s’agacer et multiplient les fautes bêtes, à l’image de la faute devant la surface de Rabiot. Heureusement pour le duc, son compatriote Giroud envoie le coup franc dans les nuages (63e). Dans un fauteuil, les Rossoneri exploitent des nombreux espaces laissés par une Juve, qui semble alors avoir abdiqué, notamment sur le contre que Saelemaekers ne parvient pas à conclure (71e). Il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir un semblant de révolte côté turinois. La Vieille Dame pousse mais en vain. Seule véritable occasion, une reprise de Danilo sur corner que Kalulu contre sans faire vraiment exprès (92e). Une seule occasion en 45 minutes, insuffisant pour inquiéter ces Milanais qui repartent de Turin avec trois précieux qui les assurent de disputer la Ligue des champions. La Vieille Dame est en convalescence.

Juventus (4-2-3-1) : Szczęsny – Danilo, Bremer (Bonucci, 82e), Gatti, Cuadrado – Locatelli, Rabiot – Kostić (Paredes, 63e), Di María (Milik,63e) Chiesa – Kean (Iling-Junior, 73e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

AC Milan (4-2-3-1) : Maignan – Hernández, Tomori, Thiaw, Calabria (Kalulu, 86e) – Tonali, Krunić – Leão (Ballo-Touré, 82e), Brahim Diaz (Pobega, 82e), Junior Messias (Saelemaekers, 56e) – Giroud (Origi, 86e). Entraîneur : Stefano Pioli.

Revivez la victoire du Milan contre la Juve