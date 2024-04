Albert Riera réagit aux accusations de racisme contre un de ses joueurs après Bordeaux-Dunkerque

À chaque match des Girondins sa polémique.

Accusé d’avoir giflé un joueur stéphanois la semaine passée, Albert Riera a cette fois dû évoquer une autre affaire en conférence de presse. Ce mardi, lors de Bordeaux-Dunkerque (2-0), un joueur bordelais aurait proféré des insultes racistes à l’encontre d’un adversaire. Le technicien espagnol est revenu sur la polémique face aux journalistes ce jeudi.

« Dommage que malheureusement, on doive parler de ça. On ne regarde pas le foot, moi j’aimerais bien parler de foot. Je ne peux pas contrôler sur le terrain ce que les joueurs disent. En 2024, on est tous contre le racisme, tous, on travaille pour ça et on doit dénoncer tout ce qui se passe par rapport à ça. Après, je ne sais pas si c’est vrai, pas vrai, mais on est tous contre, a affirmé l’ancien milieu des Girondins. Bien sûr que je suis quelqu’un contre le racisme, depuis petit j’ai eu beaucoup de coéquipiers que j’aimais beaucoup qui sont d’une autre couleur. » Riera n’a pour l’instant pas prononcé de sanction contre le joueur en question, dont l’identité n’a pas fuité : « Non, le joueur n’est pas mis à l’écart, parce qu’on ne sait pas si ça s’est passé ou pas. »

Pas sûr que ce soit ce que la direction bordelaise appelait « prendre ces accusations très au sérieux ».