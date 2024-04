Pronostic Bordeaux Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque joue un mauvais tour à Bordeaux

Troisième de Ligue 2 l’an passé, Bordeaux ambitionnait logiquement de retrouver l’élite au plus vite. Le club au scapulaire vit au contraire un exercice des plus délicats. En effet, mal rentré dans son championnat, le club girondin a dû dans un premier temps lutté pour le maintien. Revenu sur une bonne dynamique, Bordeaux avait un temps quelques points de retard sur la 5e place, qualificative pour les barrages. En s’inclinant à domicile contre Bastia (2-3), la bande à Riera avait revu ses ambitions à la baisse. Le week-end dernier, les Bordelais se sont déplacés à Geoffroy Guichard pour un classique duel entre ces 2 formations. Bien rentré dans son match, le club girondin a ensuite connu un passage délicat au cours duquel Johnsson a été déterminant. Finalement, les Bordelais ont ouvert le score sur une frappe déviée de Diaz. En seconde période, les partenaires de Barbet ont subi pour contenir l’ASSE. A la suite de l’expulsion de Nadé, Bordeaux avait le match en main pour s’imposer mais s’est écroulé en supériorité numérique dans le temps additionnel en encaissant deux buts par Cardona. Cette défaite doit avoir fait mal aux Girondins qui ne possèdent que 6 points de plus que le 1er relégable.

En face, Dunkerque est l’une des équipes de 2024. En difficulté pour son retour en Ligue 2, le club nordiste a profité du mercato pour se renforcer avec les arrivées des Courtet, Gbamin, Laaziri ou Mughe. A la suite d’une incroyable série de résultats, les partenaires d’Anziani sont sortis de la zone de relégation pour remonter en 15e position avec le même nombre de points que Bordeaux. Dernièrement, Dunkerque avait connu quelques résultats défavorables mais s’est repris à Amiens (0-1) le week-end dernier. En 2024, formation dunkerquoise est invaincue en déplacement en Ligue 2. En confiance, Dunkerque devrait profiter de la fébrilité bordelaise pour accrocher un résultat au Matmut Atlantique.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

