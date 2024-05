Pronostic Burnley Newcastle : Analyse, cotes et prono du match Premier League

Newcastle s’impose à Burnley ?

Malgré sa position au 19e rang du championnat anglais, Burnley garde espoir de se maintenir dans l’élite la saison prochaine puisqu’il n’est qu’à deux points du premier non-relégable, Nottingham Forest. Après une série de trois matchs sans victoire, comprenant deux matchs nuls et une défaite, l’équipe locale a renoué avec le succès lors de son avant-dernier match en battant Sheffield 4-1, puis en décrochant un match nul contre Manchester United le week-end dernier (1-1). Cela va mieux pour le promu entraîné par Vincent Kompany mais attention à cette réception de Newcastle.

Car en effet, Newcastle, de son côté, garde des espoirs de qualification européenne. Les Magpies occupent actuellement la 7e place de la Premier League, à seulement un point de la 6e place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence (la 7e place pourrait être aussi qualificative). Les coéquipiers du meilleur buteur Isak (19 buts en Premier league) sont actuellement en bonne forme, ayant remporté quatre de leurs six derniers matchs, avec un match nul et une défaite à leur actif. Après une défaite face à Crystal Palace (2-0), Newcastle s’est ressaisi le week-end dernier en dominant Sheffield United, dernier au classement, sur un score sans appel de 5-1, et pourrait enchaîner chez un autre mal classé.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

