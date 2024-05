Burnley relégué, Olise régale

Sale année pour Charles III.

Soigné pour un cancer, le roi n’a pas pu compter sur Burnley pour lui remonter le moral. Les Clarets n’ont pas su battre Tottenham ce samedi (2-1), et sont donc officiellement relégués. Qui les rejoindra avec Sheffield United dans la charrette ? Le dernier ticket se jouera entre Nottingham Forest et Luton Town. Les Hatters sont cependant au bord du gouffre après leur revers à West Ham (3-1). Forest compte trois points d’avance et une différence de buts largement favorable (-18 contre -31) alors que Luton n’a plus qu’un match à jouer.

Michael Olise est en feu en ce moment ! 🔥 Le Français marque son 10ème but de la saison 🤩#WOLCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/HknQoIW8h3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 11, 2024

Dans la course à l’Europe, Newcastle a été accroché par Brighton (1-1). Les Magpies, sixièmes du championnat, sont désormais sous la menace directe de Chelsea, qui ne compte que trois points de retard. Dans le même temps, Bryan Mbeumo a planté à la 90e+5 son neuvième but de la saison, lors du succès de Brentford à Bournemouth (1-2). Un but de moins que l’insaisissable Eagle Michael Olise, qui a illuminé Molineux avec une frappe fantastique à l’entrée de la surface, plus une passe dé.

En forme olympique…

Tous les résultats des matchs de 16h

Everton 1-0 Sheffield United

But : A. Doucouré (31e) pour Everton

West Ham 3-1 Luton Town

Buts : Ward-Prowse (54e), Souček (65e) & Earthy (76e) pour West Ham // Lokonga (6e) pour Luton

Bournemouth 1-2 Brentford

Buts : Solanke (89e) pour Bournemouth // Mbeumo (86e) & Wissa (90e+5) pour Brentford

Wolverhampton 1-3 Crystal Palace

Buts : Cunha (66e) pour Wolverhampton // Olise (26e) , Mateta (28e) & Eze (73) pour Crystal Palace

Expulsion : N. Ahamada (85e)

Tottenham 2-1 Burnley

Buts : Porro (32e) & Van de Ven (82e) pour Tottenham // Bruun Larsen (25e) pour Burnley

Newcastle 1-1 Brighton

Buts : Longstaff (45e+5) pour Newcastle // Veltman (18e) pour Brighton