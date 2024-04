Huddersfield, le porte-bonheur des futurs champions de D2 anglaise

Le malheur des uns faits le succès des autres.

Quel est le point commun entre Norwich, Fulham, Burnley, Leicester ? Ils sont les quatre derniers vainqueurs du Championship, la deuxième division anglaise. Autre chose ? Oui, mais il fallait fouiner pour le trouver et la BBC a ainsi sorti la stat’ qui tue. Depuis la saison 2020-2021, Huddersfield a toujours perdu son premier match à domicile, à chaque fois contre le futur champion. En 2020, Norwich était venu s’imposer chez les Terriers 1 à 0 ; Fulham y avait fait sa loi la saison suivante (1-5) ; avant que la tradition ne se perpétue avec Burnley (0-1) et Leicester (0-1) ces deux dernières années.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui voulaient connaître le prochain champion de D2 anglaise avant l’heure : Huddersfield est actuellement avant-dernier au classement et semble déjà condamné à la relégation à l’échelon inférieur. Sauf miracle, les Terriers devraient descendre, alors qu’ils doivent affronter Ipswich Town, candidat à la montée, lors de la dernière journée.

