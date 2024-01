Bolton : un supporter décède des suites d’un arrêt cardiaque

Ce samedi 13 janvier, le match de League One (troisième division anglaise) entre les Bolton Wanderers et Cheltenham a été suspendu après quelques minutes, à la suite du malaise cardiaque de Iain Purslow, supporter des Trotters. Pris directement en charge dans les tribunes du Toughsheet Community Stadium, l’homme de 71 ans est malheureusement décédé à l’hôpital.

« En cette période très difficile, toutes les personnes associées aux Bolton Wanderers expriment leur sympathie, et leurs pensées vont à la famille ainsi qu’aux proches d’Iain », peut-on lire dans le communiqué du club. Un hommage sera rendu à Iain Purslow le 16 janvier, lors du replay du troisième tour de FA Cup contre Luton Town.

Bolton Wanderers are deeply saddened to confirm that the supporter taken ill at yesterday afternoon’s home fixture against Cheltenham Town has passed away.

Rest in peace, Iain 🤍

— Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) January 14, 2024