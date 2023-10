On a trouvé pire que Lyon !

On peut ne pas marquer pendant un match, mais pas en onze.

En fait si, on peut. Mardi soir, le club de Cheltenham, pensionnaire de League One en Angleterre, a enchaîné un onzième match sans inscrire le moindre but, le tout… en onze rencontres disputées. Etonnamment : l’équipe est donc bonne dernière du championnat, avec un petit point après onze journées.

La série aurait pu s’arrêter hier soir, mais les joueurs de Cheltenham ont touché le poteau. L’entraîneur du club, Darrell Clarke, n’a pas caché sa frustration après le match, expliquant qu’il y a « des jeunes gens, sur le terrain, qui ont l’air d’être à des années-lumière du compte ». Le travail s’annonce long et difficile puisque, selon l’entraîneur, la raison des maux de son équipe « ce n’est pas un manque d’effort, c’est un manque de qualité dans toute l’équipe. »

