Enfin un nouveau sélectionneur pour le Nigeria

Quand on est sans solution, autant rappeler une légende.

Sans sélectionneur depuis le départ de José Peseiro, et en recherche active, le Nigeria tient son nouveau coach. Finidi George, ancien international sous le maillot des Super Eagles (62 sélections et 6 buts), et membre du staff de Peseiro, a été promu à la tête de l’équipe nationale. C’est une légende du foot nigérian qui prend les rênes de la sélection, puisqu’il a fait partie de l’équipe championne d’Afrique en 2014 et huitième de finaliste de Coupe du monde la même année et en 1998.

Passé par le Real Betis, Majorque ou Ipswich, il a surtout été membre de l’Ajax Amsterdam dans les années 90. Avec les Ajacides, il a remporté la Ligue des champions en 1995, avant de perdre au même stade l’année suivante contre la Juventus. A 53 ans, il a déjà entraîné le PEC Zwolle, chez les jeunes et en équipe première, en tant qu’adjoint, avant d’être nommé entraîneur en chef du club d’Enyimba Aba dans le championnat national.

Prochaines missions, la Can 2025 et le mondial 2026.