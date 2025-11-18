Le mea culpa d’Eric Chelle après les accusations de sorcellerie

Harry Potter n’était pas dans le staff congolais.

Ce dimanche, le Nigeria a été vaincu par la République démocratique du Congo (1-1, 3-4 aux TAB), en barrages pour la Coupe du monde 2026. Après ses accusations de sorcellerie envers le staff congolais, le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle est revenu sur ses propos.

Dans une story sur Instagram, l’entraîneur malien a tenu à présenter ses excuses : « Le football, c’est des émotions. Après le match, j’ai réagi à chaud à cause d’une altercation avec un membre du staff de la RDC, qui tentait de venir dans ma zone technique. Je n’ai jamais voulu viser le peuple congolais ni leur staff, que je respecte. »

Le Congo mérite sa victoire

Nommé en début d’année à la tête de la sélection, l’ancien international malien a échoué dans son objectif principal : qualifier le Nigeria pour la Coupe du monde. « Déçu de notre élimination, mais fier de mes joueurs, continue-t-il dans sa story. Félicitations au Congo, qui a été meilleur. »

Parmi les favoris pour la Coupe d’Afrique au Maroc cet hiver, le Nigeria a les yeux déjà rivés sur la suite. Le président Bola Tinubu a fait la demande de « mettre derrière cette défaite » pour se concentrer sur la prochaine échéance.

Performer à la CAN, c’est pas sorcier.

Le vaudou pour expliquer la victoire de la RDC ?