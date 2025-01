Éric Chelle prend les rênes d’une nouvelle sélection

Ghost in the Chelle.

Sélectionneur de l’équipe du Mali entre 2022 et 2024 avant d’être mis dehors en juin et de rebondir au MC Oran (Algérie), le Franco-Malien Éric Chelle (47 ans) s’est trouvé une nouvelle sélection puisqu’il s’assoit sur le banc du Nigeria. L’ancien joueur de Valenciennes et Lens prend en main des Super Eagles actuellement largués dans les éliminatoires du Mondial 2026, avec trois points en quatre matchs et une cinquième place (sur six) dans la poule C, derrière le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Bénin et le Lesotho.

NFF appoints Éric Chelle as Head Coach of the Super Eagles pic.twitter.com/f3riZUo1f9 — The NFF 🇳🇬 (@thenff) January 7, 2025

Sa tactique sera simple : donnez le ballon à Victor Osimhen.

