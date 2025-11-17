Le vaudou pour expliquer la victoire de la RDC ?

Kongolese sous BBL.

La République démocratique du Congo s’est extirpée des barrages africains dimanche soir en sortant le Nigeria (1-1, puis victoire congolaise aux tirs au but). Les Léopards poursuivent ainsi leur chemin de vers une qualif’ mondiale qui leur échappe depuis… 1974, époque où le pays s’appelait encore Zaïre.

Chancel Mbemba, capitaine inoxydable et héros du soir, a transformé le penalty décisif avec le calme d’un marabout certifié. Juste après la qualif’, Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, s’est d’ailleurs précipité vers le banc congolais pour s’en prendre à un membre du staff avant d’être calmé par l’entourage.

🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥 Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳 He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team. The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

Eric Chelle accuse le Congo de vaudou

En zone mixte, au micro d’ESPN, Eric Chelle a donné les raisons de cette échauffourée et a pointé du doigt un membre du staff congolais qu’il accuse d’avoir joué du « vaudou » pendant la séance de tirs au but, une influence mystique qui, selon lui, aurait pesé sur le sort du Nigeria. « Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois… C’est pour ça que j’étais un peu nerveux contre lui », a-t-il expliqué. Prié de montrer ce qu’il avait vu, le coach nigérian a reproduit un mouvement oscillant du bras droit, évoquant un rituel improvisé. « Un truc comme ça… je ne sais pas si c’était de l’eau ou autre chose. »

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.” Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Peu importe la méthode, il va falloir l’emporter jusqu’au Mexique et le barrage intercontinental pour décrocher le fameux ticket d’or.

