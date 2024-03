Le Nigeria cherche son nouveau sélectionneur sur les réseaux sociaux

Pigeons s’abstenir.

La fédération nigériane (NFA) a officiellement lancé sa procédure de recherche pour un nouveau sélectionneur. En effet, la NFA souhaite trouver un successeur à José Peseiro, dont la mission s’est achevée début mars, et a choisi de le faire par le biais de plusieurs annonces sur les réseaux sociaux. Ainsi, la plateforme FutbolJobs – plateforme mettant en relation clubs, fédérations, et futurs employés – a publié l’offre nigériane, dans laquelle il est précisé que le futur coach se doit d’avoir une « mentalité de gagnant », sans toutefois en dévoiler le salaire.

Plusieurs profils ont également été sondés via LinkedIn. Finaliste de la dernière CAN et géant du football mondial, le Nigeria tente donc le tout pour le tout, afin de préparer au mieux la reprise des qualifications à la Coupe du monde 2026, en juin prochain.

Tinder peut aussi fonctionner, qui sait.

José Peseiro quitte son poste de sélectionneur du Nigeria