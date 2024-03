Le FC Nantes perd Moses Simon sur blessure

Difficulté supplémentaire pour les Canaris en vue de leur course au maintien.

Antoine Kombouaré, tout juste missionné par le président Kita pour maintenir Nantes en Ligue 1, n’a dû que peu goûter ce mardi soir la sortie sur civière de son protégé Moses Simon. En larmes, le virevoltant ailier international nigérian a été transporté à l’hôpital après avoir percuté le portier du Mali, à la 34e minute, lors de la défaite (0-2) des Super Eagles à Marrakech. Selon les premiers retours, Simon souffrirait d’une fracture du péroné de la jambe gauche et devrait donc, si le diagnostic est confirmé, manquer la fin de saison du championnat du siècle.

Moses Simon injury looks serious, he’s in tears. Rushed to the hospital.

Let's say a prayer for Simon. Get well soon Simon. You will come back stronger. pic.twitter.com/xnefWd5lxT

— Adepoju Tobi Samuel 🇳🇬 (@OgaNlaMedia) March 26, 2024