En direct : Marseille-Nantes (0-0)

La compo marseillaise (4-3-1-2), avec Jonathan Clauss absent de la feuille de match et Ulisses Garcia préféré à Quentin Merlin, 4 jours avant le match retour contre Villarreal : Lopez - Mbemba (c), Meïté, Balerdi, U. Garcia - Veretout, P. Gueye, Harit - I. Ndiaye - I. Sarr, Aubameyang.

On part là-dessus côté nantais (5-3-2), avec Nicolas Pallois sur le banc et Tino Kadewere plutôt que Mostafa Mohamed devant, 4 jours avant rien du tout puisque le FCN ne dispute aucune coupe d'Europe : Lafont - Amian, Castelletto, Cömert, Zézé, Cozza - Chirivella (c), D. Augusto, M. Sissoko - Kadewere, M. Simon.