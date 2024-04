Habib Bamogo : « C’est une fierté d’avoir pu jouer pour l’OM »

Un Parisien tombé amoureux de Marseille.

Dans le cadre du partenariat OM Africa, de nombreux joueurs africains ayant évolué dans les rangs de l’Olympique de Marseille se sont retrouvés, ce mercredi, avant la rencontre entre les Phocéens et l’OGC Nice. Aux côtés de Titi Camara, Kaba Diawara ou Joseph-Antoine Bell se trouvait notamment Habib Bamogo, avant-centre du club entre 2004 et 2007… avant une aventure chez les Aiglons. C’est en tout cas celle sous les couleurs olympiennes que l’international burkinabé veut évoquer : « Ça me fait toujours plaisir de revenir au Vélodrome car ça rappelle beaucoup de bons souvenirs. C’est une fierté d’avoir pu jouer pour l’OM, d’avoir pu marquer quelques buts pour ce club. »

Auteur de onze réalisations, dont une en Coupe UEFA, durant sa cinquantaine de rencontres, Habib Bamogo connaît mieux que personne les particularités du club et les difficultés que peuvent rencontrer Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou Faris Moumbagna, trois attaquants africains parfois en délicatesse devant le but cette saison. « Ce poste a toujours été un peu spécial à Marseille car c’est un club qui a une attente énorme, notamment de la part des supporters. Il faut leur laisser un peu de temps pour s’adapter, c’est difficile d’arriver ici. On l’a bien vu avec Aubameyang, qui est pourtant un joueur avec énormément d’expérience, mais qui a commencé à enfiler quand la confiance est arrivée », a rassuré l’expert du sujet qui occupe désormais un poste au sein de la cellule de recrutement d’Everton.

Il a également appelé à une nouvelle initiative célébrant les anciens joueurs africains passés par Marseille. Il faut dire qu’il y a encore du beau monde qui doit revenir au Vélodrome.