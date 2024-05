L’OM en finale de la Coupe Gambardella !

L’OM ne fera peut-être pas une saison blanche.

Les minots marseillais ont validé leur place pour la finale de la Coupe Gambardella en s’imposant à Reims ce samedi (0-2). Kelian Le Pironnec, d’une lourde frappe à l’entrée de la surface (20e), et Enzo Sternal, auteur d’un petit numéro individuel dans la surface champenoise (42e), ont scellé la victoire phocéenne.

Enzo Sternal assomme la défense du Stade de Reims ! 2-0 pour l'@OM_Officiel#FFFTV pic.twitter.com/zp0iszKX5E — FFFtv (@FFFtv_officiel) May 4, 2024

L’OM n’a plus joué une finale de Gambardella depuis 2017, quand Montpellier l’avait emporté aux tirs au but, et n’a plus soulevé le trophée depuis 1979. Les Olympiens ont désormais rendez-vous le 25 mai, au stade Pierre-Mauroy, contre Nancy. Les Lorrains sont venus à bout de leur voisin troyen aux tirs au but (1-1, 5-4 T.A.B.), devant plus de 2700 personnes.

Sale week-end pour l’ESTAC.