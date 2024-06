Une avocate de l’AS Nancy-Lorraine agressée chez elle

Nancy toujours dans la tourmente.

D’après l’Agence France-Presse, une avocate liée à l’AS Nancy-Lorraine a été agressée physiquement dans son immeuble, dimanche. Les deux agresseurs – actuellement en fuite – auraient fait référence à ses liens avec le club et à ses actions qui ont notamment conduit à une vague de licenciements économiques au sein de l’ASNL – plusieurs de ces licenciements ont été contestés devant les prud’hommes – dans le cadre d’un plan de restructuration sociale enclenché en septembre. Légèrement blessée après avoir reçu deux coups de poing au visage, l’avocate a déposé plainte.

En janvier, L’Est républicain avait fait savoir qu’une croix gammée et des menaces de mort avaient été taguées sur la porte du domicile d’une autre avocate, qui défend le médecin de l’ASNL dans un conflit l’opposant au club. Il y a un an, l’ancien pensionnaire de Ligue 1 avait été relégué sportivement en National 2, et même relégué administrativement en N3, avant d’être miraculeusement repêché pour évoluer en National, championnat dans lequel il évoluera toujours en 2024-2025 après sa sixième place cette saison.

L’ex-club de Michel Platini a déjà connu de meilleures périodes.

