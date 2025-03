Les ultras de Valenciennes songent à s’auto-dissoudre

Le premier d’une longue série ?

En protestation au projet de dissolution de plusieurs groupes de supporters par le ministère de l’Intérieur, dont la Brigade Loire de Nantes et les Magic Fans et les Green Angels à Saint-Étienne, un groupe d’ultras de Valenciennes n’exclut pas de s’auto-dissoudre. Alors que l’Association nationale des supporters (ANS) a décidé de rompre le dialogue avec les autorités, les Ultras Roisters du VAFC ont décidé de prendre les devants en se retirant de l’Instance nationale du supportérisme, organe permettant le dialogue entre les deux parties.

Les ultras de Valenciennes envisagent de cesser leurs activités, « sans doute dans quelques mois, en fonction de l’évolution du sujet », explique l’un des responsables des Roisters au média Le11. En parallèle, le groupe s’engage à ne plus du tout communiquer avec les autorités. « On ne leur informe plus des modalités de nos déplacements, le nombre de bus qu’on faisait, le nombre de personnes qu’on serait », poursuit le responsable. En résumé, continuer d’aller au stade, mais de manière complètement déstructurée.

Belles surprises en perspective.

