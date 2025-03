Sacré José.

Mourinho n’est pas un coach comme les autres. En 2011, Raphaël Varane fait la rencontre du Special One lors de son arrivée au Real Madrid. Dans un entretien avec The Bridge, programme animé par Aurélien Tchouaméni, le désormais retraité raconte s’être frotté à la personnalité du Portugais dès ses 18 ans.

Un coup de pied aux fesses pour mieux repartir

C’est dans un vestiaire composé des plus grandes stars de l’époque que débarque de Lens un petit français tout juste majeur. Avec notamment pour concurrence une charnière centrale redoutée par tous : Sergio Ramos et Pepe. Un an après son arrivée à la Maison Blanche, alors que les Madrilènes ne commencent pas la saison sur des chapeaux de roues, Raphaël Varane est un jour interpellé par José Mourinho. « Je me souviens bien, c’était dans la salle de gym, il m’appelle. Je le respecte grave c’est quelqu’un de charismatique, commence l’ancien lensois. Et il me dit, mais cash hein : « Mais pourquoi t’es nul ? ». Je le regarde comme ça, tu vois (l’air étonné avec un œil surpris), j’ai eu un temps… Il m’a piqué en fait ».

Cette taquinerie a surtout permis au futur champion du monde de se remettre dans la bonne voie. « Donc je le regarde et lui dis que ce n’est pas facile, je ne joue pas, le début de saison est compliqué, c’est dur sur le moment. Qu’est-ce qu’il y a ? Mais il m’a relancé dans le bain. C’est le genre de coach qui m’a piqué, mais pour sortir le meilleur de moi-même », se souvient-il. Une remise en question qui lui a quand même permis de passer dix ans dans la capitale espagnole avec 360 matchs disputés.

Désormais en Turquie, José n’a toujours pas fini de s’en prendre à ses joueurs, souvent bien plus nuls que Varane.

Si Rüdiger ne joue pas au PSG, c’est sûrement à cause de Claude Makélélé