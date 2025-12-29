S’abonner au mag

Manchester United annonce l'arrivée de Lea Schüller

Manchester United recrute au Bayern Munich

Les Red Devils défient la concurrence.

Ce lundi, Manchester United a annoncé la signature de la joueuse internationale allemande Lea Schüller. L’attaquante de 28 ans quitte le Bayern Munich après plus de cinq ans et tente pour la première fois de sa carrière l’aventure à l’étranger.

Jusqu’à présent, elle n’avait évolué en professionnel que pour son club formateur du SGS Essen et, plus récemment, pour le Bayern Munich. Avec les Munichoises, elle s’est imposée au plus haut niveau européen et est également devenue un pilier important de l’équipe nationale allemande.

Matt Johnson, directeur du football féminin du Manchester United, se réjouit déjà de l’arrivée de l’attaquante : « Le palmarès de Lea en termes de buts est phénoménal, son style de jeu apportera une autre dimension à notre attaque. Nous sommes ravis d’ajouter une joueuse de son calibre au groupe. »

Des larmes pour son dernier match

Après avoir prolongé son contrat avec les championnes d’Allemagne en titre en novembre 2022, son bail actuel arrivait à échéance l’été prochain. Les signes de départ de Schüller s’étaient récemment intensifiés, elle avait notamment fini en larmes à la suite du match à l’extérieur contre Leverkusen la semaine dernière.

L’attaquante continuera-t-elle à marquer avec autant d’efficacité en Angleterre ?

Le Bayern Munich s'offre le stade d'un club historique local

