La grande poisse de Lena Oberdorf, joueuse allemande du Bayern Munich

Mieux vaut deux fois qu’une, sauf quand il s’agit des croisés.

Mauvaise nouvelle pour les féminines du Bayern Munich, Lena Oberdorf s’est de nouveau fait les croisés. La milieu allemande de 23 ans s’est blessée lors du match de Bundesliga contre Cologne ce dimanche, à peine plus d’un mois après son retour à la compétition officielle face à Leverkusen le 6 septembre dernier. Elle devra repasser sur le billard mardi. Les examens de ce lundi ont confirmé le verdict que personne ne voulait entendre.

Le genou droit, cet ennemi intime

C’est la deuxième fois en deux ans que le même genou lâche la joueuse. En 2024 déjà, Oberdorf avait dû tirer un trait sur plusieurs mois de compétition, dont les Jeux olympiques de Paris, pour la même blessure. On a beau dire qu’après une opération le ligament est plus fort que jamais, mais elle vient de souffler un vent froid dans le dos de tous les malchanceux victimes de cette blessure.

Lena Oberdorf hat sich im Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Die Mittelfeldspielerin wird am Dienstag operiert und fehlt den Münchnerinnen für mehrere Monate. Bianca Rech: „Diese Nachricht trifft uns alle sehr und wir fühlen mit… pic.twitter.com/ELoymrsGac — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) October 20, 2025

Bianca Rech, directrice du football féminin du Bayern, a exprimé toute la détresse du club : « Cette nouvelle nous touche tous profondément. Lena a travaillé avec une volonté sans faille pour revenir, et devoir affronter ça à nouveau est incroyablement dur. Le fait qu’elle doive à nouveau subir un tel revers est extrêmement difficile. »

C’est reparti pour un trop long tunnel.

Lina Magull se confie sur sa dépression