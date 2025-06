Lina Magull se confie sur sa dépression

L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

Partie du Bayern à l’hiver 2024 pour l’Inter, Lina Magull est revenue sur la dépression qui l’a touché l’année dernière lorsqu’elle évoluait encore chez le champion d’Allemagne et après son départ en Italie dans le dernier épisode du podcast Wie geht’s Lina Magull ?

L’élimination au Mondial 2023 comme déclencheur

L’ancienne taulière du milieu de la Frauenteam est longuement revenue sur les prémices de son déclin mental et explique que l’élimination précoce de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2023 dès les phases de poules, est en grande partie le déclencheur de sa dépression conjugué à des problèmes personnels. Après avoir résilié son contrat au Bayern à l’hiver 2024, «J’étais totalement désorientée et je ne savais pas quoi faire de moi-même », a-t-elle expliqué à Robin Gosens l’hôte du podcast, l’ancienne capitaine des Bavaroises s’est engagée avec l’Inter mais son état s’est empiré. « J’ai fui Munich, mais au bout de quelques semaines, elle m’a terriblement manqué. J’ai cru que j’avais tout perdu […] J’ai commencé à transpirer, à avoir des crises de panique. C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? » ».

Alors que l’Allemagne disputait les Jeux olympiques de Paris, Magull a décidé de suivre un traitement dans une clinique pendant six semaines avant de retourner en Italie : « Je savais que je devais le faire parce que mes pensées étaient devenues tellement incontrôlables que je ne voyais plus aucun sens à la vie ». Aujourd’hui elle l’assure tout va bien. En mars 2025, la milieu de terrain aux 77 capes a annoncé prendre sa retraite internationale afin de se « concentrer encore plus sur le football en club et d’avoir plus de temps pour faire d’autres choses ». La suite ? Magull devrait rejouer à l’Inter une saison de plus et retrouver la Ligue des champions avec les Nerazzure, même si son plus beau combat elle l’affirme a été « d’être allée dans cette clinique privée, mais surtout d’en être sortie ».

