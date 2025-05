Giulia Gwinn alerte sur le harcèlement dont elle est victime

Quand est-ce que ça s’arrête ?

Giulia Gwinn, capitaine de l’Allemagne et défenseuse du Bayern Munich, a récemment publié une autobiographie, Write your own story, coécrite avec Julien Wolff. Dans cet ouvrage, la joueuse de 25 ans annonce subir une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux : « Je reçois constamment des photos d’hommes nus. De prétendues photos de pénis. Ce genre de choses apparaît constamment dans ma boîte de réception Instagram. »

Elle explique que ces photos viennent évidemment « toujours de comptes anonymes », puisqu’il est bien connu qu’envoyer ses attributs ne donne pas plus de courage. « Je supprime les photos et les messages, et je signale les comptes. C’est du harcèlement insensé », ajoute la joueuse aux 58 sélections. Cette dernière indique également avoir rejeté des demandes de Playboy ou de la plateforme Onlyfans.

Courage à toutes celles qui subissent ça.

