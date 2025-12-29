S’abonner au mag
  • CAN 2025

Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie

CM
Le Maroc est « une équipe surcotée », selon un joueur de la Zambie

C’est ce qu’on appelle provoquer la table d’en face.

Quelques heures avant le coup d’envoi du choc Maroc-Zambie pour la troisième journée de la CAN, Wilson Chisala, milieu de terrain zambien, s’est délécté d’une petite session de trashtalking devant les caméra.

Interrogé sur ses adversaires, le joueur zambien a qualifié les Lions de l’Atlas « d’équipe surcotée et battable » avant d’ajouter : « On est prêt, il n’y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. » Malgré la pique, Chisala concède que « ce sont des matchs qu’on rêve de jouer et une équipe que tout le monde rêve d’affronter ».  

La Zambie peut encore rêver d’une qualif

Pourtant favori à domicile après une victoire contre les Comores (2-0) et un nul frustrant face au Mali (1-1), le pays hôte n’a besoin que d’un succès ce lundi soir pour verrouiller la première place du groupe A.

Avec Achraf Hakimi de retour pour remettre un peu d’ordre dans la maison Regragui, les Lions avancent sûrs de leur statut tandis que la Zambie, outsider assumé, est en confiance : toujours invaincus mais toujours sans victoires, les Chipolopolo cumulent deux nuls. Une victoire devrait les envoyer en huitièmes, voire en tête du groupe, alors qu’un nouveau nul pourrait suffire à se glisser parmi les meilleurs troisièmes.

Il faut invoquer le sorcier Hervé Renard.

