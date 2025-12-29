S’abonner au mag
Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice

Avec un visage familier, retour sur le chemin du succès ?

Peu après l’annonce du licenciement de Franck Haise et de la nomination de Claude Puel ce lundi, ce dernier s’est déjà présenté devant la presse à Nice pour répondre aux questions. Puel était déjà sous contrat avec l’OGC Nice entre 2012 et 2016 et était sans club depuis sa démission de l’AS Saint-Étienne en décembre 2021.

Nice, une affaire de cœur

Interrogé sur les raisons de son choix en faveur de l’OGC Nice, le technicien de 64 ans a répondu : « Nice est un club de cœur comme l’a dit le président. Ici, c’est ma région. Je suis attaché à Monaco et à Nice, ce sont mes deux clubs. »

Il a également tenu à préciser que la courte durée de son contrat — six mois — était un choix assumé : « J’aurais pu glaner une année de contrat en plus mais je ne sais pas si je voudrai continuer dans six mois. »

Questionné sur sa relation avec le président du club, Jean-Pierre Rivère, il a souligné le respect mutuel entre les deux hommes : « Il y a du respect entre nous et ça n’empêche pas les tensions comme dans n’importe quel couple. »

Reste à voir combien de temps le duo Puel–Rivère restera uni cette fois…

Claude Puel de retour à Nice, c’est officiel

