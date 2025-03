Nancy se réveille, Le Mans chipe la deuxième place

Le chardon retrouve du piquant.

Battu lors des deux dernières journées, Nancy a repris sa marche en avant contre QRM (4-1). Le leader de National a bien fait de réagir puisque son premier poursuivant, Boulogne, a été accroché par Orléans, quatrième du classement (1-1). Le Mans en a d’ailleurs profité pour chiper la deuxième place à l’USBCO. Le club de la Sarthe a remis la lanterne rouge Châteauroux à sa place (2-0) et confirmé qu’il était bel et bien un candidat à la montée, lancé comme une fusée (22 points sur 24 depuis mi-janvier). Vainqueur de Sochaux (1-0), Valenciennes, cinquième, garde aussi un espoir puisque la deuxième place n’est qu’à quatre points.

Neutralisé par une équipe de Nîmes pourtant avant-dernière au coup d’envoi (0-0), Dijon est en revanche décroché. Aubagne s’est même permis de passer devant le DFCO et de s’installer à la sixième place grâce à son succès étriqué contre Bourg-en-Bresse (1-0). En bas de tableau, les bonnes opérations du soir sont à mettre au crédit de Villefranche et de Concarneau. Les deux clubs prennent cinq longueurs d’avance sur la zone rouge en battant respectivement Rouen (2-4) et Versailles (4-2). Les six derniers du championnat – Sochaux, Versailles, QRM, Nîmes, Paris 13 Atletico, Châteauroux – se tiennent en quatre points.

La 32e journée s’annonce épique.

Nancy 4-1 QRM

Buts : Saint-Ruf (5e), Bouriaud (61e), Dabasse (68e), Ebonog (76e) // Jarju (72e)

Orléans 1-1 Boulogne

Buts : Berthier (60e) // Rambaud (27e)

Le Mans 2-0 Châteauroux

Buts : Agounon CSC (27e), Yohou (47e)

Rouen 2-4 Villefranche

Buts : Benkaid (50e), Abi (64e) // Calodat (15e), Couturier (16e), Diakité (45e), Mroivili (69e)

Concarneau 4-2 Versailles

Buts : Soukouna (7e), Etuin (26e), Touzghar (42e, 45e+4) // Baghdadi (28e, 61e)

Expulsion : Renaud (24e) pour Versailles

Valenciennes 1-0 Sochaux

But : Appuah (27e)

Aubagne 1-0 Bourg-en-Bresse

But : Rouai (32e)

Nîmes 0-0 Dijon

