Les supporters de Nancy rappellent leur président à l’ordre après un pétage de plombs en tribunes

Le monde à l’envers.

Si ce sont d’habitude les présidents des clubs qui déplorent les débordements de supporters en tribunes, il arrive aussi que l’inverse se produise. Vendredi dernier, alors que l’AS Nancy Lorraine recevait Boulogne-sur-Mer en National, le président des Chardons Krishen Sud a offert un sacré bordel dans les travées du stade Marcel-Picot en provoquant deux altercations dans la tribune présidentielle. Il s’est ainsi crêpé le chignon avec le compagnon de Chaynesse Khirouni, la présidente du Conseil départemental, pour une histoire de place, et un peu plus tard avec les dirigeants de Boulogne-sur-Mer. Des coups auraient été échangés, ce qui aurait nécessité l’intervention de plusieurs personnes pour calmer les esprits.

Je voudrais m’excuser pour les incidents survenus hier au stade. C’était un match important pour l’équipe. Le football est un sport émotionnel, c’est pourquoi nous aimons ce sport. Désolé — Krishen Sud (@KrishenSud) March 1, 2025

a depuis présenté des excuses publiques depuis son compte X, expliquant que « le football est un sport émotionnel », mais risque tout de même une sanction. Ce mercredi, l’association Socios Nancy a publié un communiqué pour condamner le comportement du président, invitant ce dernier à faire preuve de plus de civisme pour ne pas détériorer l’image du club : « L’association Socios Nancy tient à exprimer sa plus vive indignation à la suite des incidents survenus en tribune officielle lors de la rencontre entre l’ASNL et le club de Boulogne-sur-Mer. Ces faits, contraires aux valeurs de respect et de fair-play que nous défendons, ternissent l’image de notre club et attristent tous ses passionnés. […] Un stade de football, et plus particulièrement le stade Marcel-Picot, doit rester un lieu de convivialité, de passion et de respect mutuel. Notre association défend l’idée d’un actionnariat populaire, garant d’un lien fort entre l’ASNL et ses supporters […] ; nous restons donc vigilants pour promouvoir un environnement serein et bienveillant au sein de notre club. »

Sud a perdu le nord.