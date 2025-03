Le CUP lance un message aux candidats à la mairie de Paris pour rester au Parc des Princes

L’économie et les Vélib, très peu pour eux.

Anne Hidalgo s’étant retirée, plusieurs candidats vont se mener une rude bataille dans les prochains mois pour devenir le prochain maire de Paris, en 2026. Les membres du Collectif Ultras Paris ont annoncé que leur choix dans l’urne pourrait se faire suivant la position des prétendants sur la question du Parc des Princes. L’actuelle maire socialiste est claire depuis longtemps : elle ne vendra jamais le stade au PSG.

Ils souhaitent rester dans leur « maison »

Ce mercredi, le CUP a publié un communiqué directement adressé aux candidats : « Nous demandons des engagements clairs et fermes : où vous situez-vous concernant l’avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ? Soutiendrez-vous un projet ambitieux pour moderniser et agrandir notre stade et garantir que le PSG y reste ancré pour les décennies à venir et si oui comment ? Laisserez-vous notre club être déraciné, livré aux appétits immobiliers et aux calculs politiciens ? »

Communiqué du mercredi 26 mars 2025. "A l'attention des candidats et futurs candidats à la Mairie de Paris" pic.twitter.com/SAJc6GbVWW — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 26, 2025

Ça a, au moins, le mérite d’être clair. Le principal groupe ultra, peuplant la tribune Auteuil, appelait Anne Hidalgo et le PSG à accorder leurs violons, en vain jusqu’à présent, et entend donc une avancée dans le dossier après les prochaines élections municipales. « Le Parc n’est pas négociable. Il n’est pas qu’un stade, c’est notre maison, un patrimoine vivant », rappellent les supporters.

