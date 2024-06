Les supporters du PSG appellent Nasser al-Khelaïfi et Anne Hidalgo à trouver une solution pour le Parc des Princes

Tout pour le Parc.

Des associations de supporters du PSG ainsi que plusieurs personnalités du monde du sport et de la culture ont demandé, dans une lettre ouverte publiée ce jeudi dans Le Monde, au président du club Nasser al-Khelaïfi et à la maire de Paris Anne Hidalgo de renouer le dialogue afin d’éviter un départ du club du Parc des Princes. Confronté au refus de la mairie de Paris de lui vendre le stade pour qu’il y entreprenne des travaux d’élargissement, Nasser al-Khelaïfi a déposé en février son préavis de départ, et cherche maintenant un nouvel endroit pour installer le club.

Cette perspective inquiète fortement de nombreux supporters Parisiens, qui ont décidé de faire entendre leur voix dans une lettre soutenue par plusieurs personnalités, comme Paul Belmondo, fils de Jean-Paul (qui était un grand fan et un des fondateurs du PSG), Thibaut Pinot ou encore Lucie Borelli Chamla, fille de Francis Borelli, le célèbre président du club de 1978 à 1991. Les associations de supporters parisiens, dont le Collectif Ultras Paris, le groupe Les 300 ou Handicap PSG, appellent NAK à abandonner son idée de partir du Parc, et demandent à la mairie de Paris de « tout mettre en œuvre pour permettre un agrandissement qui accompagnerait l’essor du club ». La lettre se termine par une formule simple, qui résume l’idée principale des Parisiens : « Le PSG, c’est le Parc des Princes ; le Parc des Princes, c’est le PSG. »

Fluctuat NAK mergitur.

La LFP confirme les lieux des Trophée des champions 2024 et 2025