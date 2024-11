Adi Hütter déplore les erreurs défensives face à Benfica et évoque l'arbitrage

C’était soirée portes ouvertes à Louis-II.

Lors de la traditionnelle conférence de presse à la suite de la défaite de son équipe face à Benfica ce mercredi en Ligue des champions (2-3), l’entraineur monégasque Adi Hütter est apparu marqué par un scénario complètement fou. S’il concède qu’Angel Di Maria, brillant encore une fois, est « un joueur fantastique », le technicien autrichien a regretté la manière de défendre de son équipe, « coupable de trop d’erreurs ». « On aurait dû mieux faire sur les centres, dans la surface et on a été puni », a-t-il notamment déploré.

Two Di María assists in four minutes as Benfica turn it around 🫡 pic.twitter.com/XjZFYrgk4o — 433 (@433) November 27, 2024

Si selon lui l’AS Monaco « méritait au moins le match nul », mais « doit accepter cette lourde défaite », Hütter est également revenu sur les avertissements pour contestation reçus par ses joueurs, qui ont notamment conduit à l’exclusion de Wilfried Singo à la 58e minute : « Le foot est fait beaucoup d’émotions mais trois cartons jaunes en deux minutes, c’est beaucoup trop. Il faut savoir rester calme, bien communiquer. On est coupable des remarques que l’on fait à l’arbitre. Le reste, c’est sa décision. »

Pas les premiers ni les derniers à se faire surprendre par la patte gauche de Di Maria.

