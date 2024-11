Ángel Di María et Benfica renversent Monaco

Monaco 2-3 Benfica

Buts : Ben Seghir (13e) et Magassa (67e) pour l’ASM // Pavlídis (48e), Cabral (84e) et Amdouni (88e) pour les Aigles

Réduite à dix en début de seconde période, l’AS Monaco a bien cru prendre la mesure d’un Benfica joueur. C’était compter sans le génie d’Ángel Di María, qui a renversé la partie de deux caviars dans les dix dernières minutes pour faire tomber le Rocher pour la première fois en Coupe d’Europe cette saison (3-2). Huitième, l’ASM reste dans le haut du panier, tandis que les Lisboètes remontent à la quatorzième position.

Dans un stade Louis-II étonnement rempli, l’ASM entre bien dans son match, même si El Fideo chauffe déjà les gants de Radosław Majecki (8e). Eliesse Ben Seghir lui répond immédiatement en reprenant de près un ballon distillé par Maghnes Akliouche, mais l’international marocain manque le cadre (9e). Ce n’est que partie remise : sur une contre-offensive lancée par un amour de sortie de balle d’Aleksandr Golovin, Ben Seghir est à nouveau présent pour reprendre le service du Russe, au départ et à l’avant-dernier geste de l’action. Avec plus de réussite, puisque l’Asémiste ne tergiverse pas (1-0, 13e).

BEN SEGHIR OUVRE LE SCORE POUR MONACO ! 🇲🇨 Superbe mouvement des Monégasques qui mènent face au Benfica après 14 minutes de jeu 🔥#ASMSLB | #UCL pic.twitter.com/r4Z2uiTSzZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2024

Le poteau et la boulette

Cette petite sucrerie collective récompense un gros début de match des occupants du Rocher, qui se mettent ensuite à bégayer : Álvaro Carreras voit sa frappe déviée par Wilfried Singo flirter avec les cages de Majecki, battu, puis le pressing benfiquiste met à mal le collectif rouge et blanc, heureux d’observer Di María buter sur son portier polonais (37e). Sur le corner qui suit, la tête de Nicolás Otamendi tête passe juste au-dessus de la barre Majecki, passé au travers sur sa sortie.

Les Monégasques reviennent malgré tout sur le pré avec entrain, et portent le jeu dans la surface portugaise. Breel Embolo en profite pour s’illustrer, reprenant une frappe mollassonne d’Akliouche d’une minasse en pivot en plein sur le montant de Turbin. Sur l’action suivante, les Portugais prennent exemple sur leurs hôtes en s’illustrant sur une contre-attaque éclair, interrompue par Caio Henrique… qui voit sa remise vers Majecki profiter à Vangélis Pavlídis, tout heureux de n’avoir qu’à pousser le cuir au fond d’un but vide pour inscrire le premier but de sa vie en Ligue des champions (1-1, 48e).

Le VAR show

Il en faut plus pour abattre les hommes d’Adi Hütter. À peine le jeu repris qu’Embolo lance Akliouche en profondeur, qui s’en va crocheter sereinement Turbin pour remettre les siens devant… avant d’être rattrapé par la VAR, coupable d’être parti un instant trop tôt. Dans les minutes qui suivent, ce diable de Di María pique son ballon aux abords des cages asémistes, et Alexander Bah surgit devant un Henrique apathique pour conclure. On croit le sort cruel avec l’équipe de la principauté, jusqu’à ce que la VAR ne repointe le bout de son nez pour signaler un hors-jeu d’un crampon du bel Ángel (54e).

De quoi rendre la partie encore un peu plus folle : Wilfried Singo écope d’un second carton jaune pour un coup de coude sur un duel aérien anodin (58e). Monaco, loin de s’en formaliser, reprend sa marche en avant, et Soungoutou Magassa reprend parfaitement un centre en retrait de Christian Mawissa Elebi (2-1, 67e). Coaching gagnant d’Adi Hütter, qui avait fait entrer les deux hommes dix minutes plus tôt. Alors qu’on se dit que le destin sourit enfin aux siens, El Fideo refait parler son coup de patte légendaire pour déposer un caviar sur le crâne d’Arthur Cabral (2-2, 84e). Rebelote une poignée de minutes plus tard, d’un centre encore une fois chirurgical pour Mohamed Zeki Amdouni, qui crucifie l’ASM d’une tête puissante (2-3, 88e). Pour la première fois de la saison, Monaco tombe en Ligue des champions.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique (Mawissa Elebi, 57e)- Camara (Magassa, 57e), Zakaria (Ilenikhena, 90e+1) – Akliouche, Golovin, Ben Seghir (Salisu, 63e)- Embolo (Balogun, 63e). Entraîneur : Adi Hütter.

Benfica (4-2-3-1) : Turbin – Bah, Otamendi, Araújo, Carreras – Florentino (Amdouni, 65e), Aursnes (Barreiro, 85e)- Di María (Rolheiser, 90e+1), Kökcü, Aktürkoğlu – Pavlídis (Cabral, 65e). Entraîneur : Bruno Lage.

