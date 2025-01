Monaco enfonce un peu plus Rennes dans la crise

Monaco 3-2 Rennes

Buts : Akliouche (15e), Biereth (52e) et Golovin (56e) pour Monaco // Nagida (45e) et Gouiri (67e) pour Rennes

Le quatre à la suite.

L’AS Monaco a mis fin à sa série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1 en s’imposant à Louis-II contre une bien triste équipe rennaise (3-2) qui enchaîne, elle, une quatrième défaite consécutive en championnat.

Nouvelle recrue de l’ASM, Mika Biereth se montre en évidence dès le début de match avec deux offrandes pour Minamino qui bute sur Brice Samba (10e et 13e). Solide, l’ancien portier de Lens ne peut en revanche rien faire sur le chef-d’œuvre de Maghnes Akliouche qui s’envole pour claquer une bicyclette sur un centre de Vanderson (1-0, 15e). Touché, Rennes n’est pas loin de couler sur une frappe de Golovine qui s’écrase sur la transversale (17e). De quoi redonner des ailes aux Bretons et à Ludovic Blas qui manque le cadre (20e) avant de servir un maladroit Arnaud Kalimuendo (45e). Un léger temps fort qui va se traduire au tableau d’affichage avec une frappe de Blas repoussée par Majecki dans les pieds de Mahamadou Nagida qui marque son premier but en Ligue 1 (1-1, 45e+2).

Samba do Monaco

Au retour des vestiaires, les Rennais espéraient surfer sur leur bonne fin de première période. Raté. Après avoir manqué son duel avec Samba (50e), Biereth prend sa revanche une minute plus tard après un bon décalage de Lamine Camara (2-1, 51e). Le premier but avec Monaco d’une probable longue série pour l’attaquant danois. Dans la foulée, l’ASM triple la marque après une récupération de Zakaria et un service parfait d’Akliouche pour Golovine (3-1, 55e). Le but du K-O ? C’est ce que croit Monaco. Sauf que Rennes et Amine Gouiri en ont décidé autrement. Tout juste entré en jeu, l’ancien attaquant niçois se chauffe avec une frappe enroulée qui rase le poteau (65e) avant de faire un copier/coller deux minutes plus tard qui termine au fond des filets (3-2, 67e). Secoués, les Rennais peuvent compter sur Brice Samba (76e, 89e) pour rester à portée de fusil en attendant une dernière occasion. Celle-ci arrivera à la 95e minute. Sauf que le coup de casque de Mohamed Kader Meïté termine dans les gants de Majecki.

En cas de victoire ou de match nul de Nantes contre Lyon ce dimanche, Rennes se retrouvera barragiste.

