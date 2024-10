Pronostic Rennes Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco dans la continuité à Rennes

Le Stade rennais est vraiment l’une des interrogations du championnat de France. En effet, avec ses moyens importants, le club breton manque constamment de régularité. Souvent, on pense que le club a trouvé le déclic pour passer un palier mais n’arrive pas à enchaîner. Cet été, le club breton a renouvelé une grande partie de son effectif, avec les départs de Terrier, Bourigeaud ou des frères Doué. Les résultats sont très décevants dans cette entame d’exercice puisque les Bretons ont seulement remporté 2 matchs à la maison contre Montpellier et Lyon. En déplacement, les hommes de Stéphan ont perdu tous leurs matchs : face à Strasbourg, Reims et le week-end dernier au Parc des Princes face au PSG (3-1). Face aux hommes de Luis Enrique, les Rennais se sont réveillés trop tard pour espérer mieux. Lors des deux derniers matchs, Kalimuendo a inscrit un but à chaque fois sur penalty. L’ancien attaquant passé par Lens n’a cependant pas totalement convaincu depuis son arrivée.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Monaco est pour le moment invaincu toutes compétitions confondues. En Europe, après avoir réalisé un exploit contre le FC Barcelone lors de la 1re journée de Ligue des champions (victoire 2-1), le club du Rocher a ensuite effectué une belle remontée contre le Dinamo Zagreb (2-2). Sur la scène nationale, Monaco tient tête au PSG dans ce début de championnat. En effet, les Monégasques ont seulement perdu des points contre Lens à Louis-II en étant rejoint en toute fin de rencontre. Le week-end dernier, l’ASM a souffert pour batte à domicile contre Montpellier. Pour les 100 ans du club, les protégés d’Adi Hütter ont fait la différence au bout du temps additionnel par Lamine Camara mais ils ont obtenu une nouvelle victoire (2-1). Réalistes, les Monégasques ont gagné leurs 2 déplacements en L1 et pourraient signer un 3e succès contre Rennes. Rentré à la mi-temps face à Zagreb et auteur de 2 buts sur les 2 derniers matchs de L1, Balogun pourrait enchaîner.

► Le pari « victoire Monaco » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Balogun buteur » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Rennes – Monaco

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Rennes – Monaco sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Rennes – Monaco avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rennes Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Nicolas Holveck, la classe dirigeante