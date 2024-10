Monaco souffle sur les doutes rennais et prend la tête

Rennes 1-2 Monaco

Buts : Blas (11e) pour Rennes // Kehrer (6e) et Balogun (22e) pour Monaco.

Que pouvait-il y avoir dans la caboche des fidèles du Stade rennais, samedi soir, au lendemain d’un énième changement de boulon à la tête du club – la nomination d’un cinquième président en dix ans –, ce alors qu’ils étaient invités, au même moment, à venir péter des cotillons pour le retour au bercail de l’ancien pilote aux joues roses, Benjamin Bourigeaud ? Difficile de savoir au milieu de ce drôle de grand écart entre passé et avenir. Dans le crâne de Julien Stéphan, arrivé à la soirée avec un look de communiant, moins de mystère : il n’y avait que ce col face à l’AS Monaco, moissonneuse-batteuse de ce début de saison, que le coach rennais a attaqué avec une bonne partie de sa pile de recrues (Mikayil Faye, Leo Østigard, Hans Hateboer, Glen Kamara, Albert Grønbæk) et qu’il a bouclé, malgré les coups de pédale, avec une quatrième gamelle en sept matchs (1-2). Pour chasser les nuages, on a connu mieux.

Défilé et Jean-Claude Dusse

Stéphan espérait que ses ouailles résistent à l’intensité monégasque et, bon point pour eux, ils l’ont plutôt fait, notamment au cours d’un premier acte où ils auront fait tourner la plupart des duels, au sol et dans les airs, dans leur sens grâce à une bonne paire Kamara-Matusiwa. Problème, malgré les fumigènes craqués en hommage à la Bourige, ils ont aussi et surtout peiné à faire du feu avec les bouts de bois récoltés, seuls Ludovic Blas, d’un pétard délicieux du gauche qui a permis aux Bretons d’égaliser (11e), et Adrien Truffert attrapant le cadre de Philipp Köhn alors que Grønbæk a galéré à trouver la lumière entre les faucilles adverses avant de sortir sur blessure. En face, Monaco, repassé pour la première fois de la saison avec une défense à trois têtes, n’a pas vraiment brillé, mais a fait le job, sortant les colts pile au bon moment, d’abord sur un coup de tronche placé par Kehrer au milieu de trois adversaires sur corner en tout début de match (6e), puis sur un enchaînement furieux de Folarin Balogun, qui a enrhumé Østigard sur un pas après une subtile casse-ligne d’un Eliesse Ben Seghir en plein défilé (22e).

Sous les gouttes, la seconde période a, dans un premier temps, vu l’ambianceur marocain canarder la barre de Steve Mandanda et Arnaud Kalimuendo répondre d’une frappe sèche sur le poteau gauche de Köhn. La suite a été largement à l’avantage des hôtes, cohérents et dynamiques, au point de pousser les Monégasques en bloc bas, encore plus avec l’impact du jeu de cartouches de Julien Stéphan (entrées combinées de Carlos Andrés Gómez et Lorenz Assignon, sortie de Kamara, recul de Blas, puis arrivées sur scène du bolide Mahamadou Nagida et des idées de Jota pour prendre des risques sous forme d’hommage au regretté Jean-Claude Dusse), mais rien n’y a fait. Dans une ambiance étrange et au bout d’un match où il aura montré un visage un peu plus rassurant avant de prendre un tout petit saut de sifflets, le Stade rennais a vu ses supporters repartir comme ils étaient arrivés : avec les têtes pleines de points d’interrogations. L’AS Monaco, elle, est leader de Ligue 1.

Rennes (3-5-2) : Mandanda – Seidu, Østigård, Faye (Assignon, 71e) – Hateboer, G. Kamara (C. Gomez, 71e), Matusiwa, Grønbæk (Gouiri, 45e+2), Truffert (Nagida, 80e) – Blas, Kalimuendo (Jota, 80e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Monaco (3-4-3) : Köhn – Singo, Kehrer, Mawissa (Salisu, 81e) – Vanderson, L. Camara (Magassa, 81e), Zakaria, Ouattara (Diatta, 70e) – Minamino, Balogun (Ilenikhena, 64e), E. Ben Seghir (Golovin, 70e). Entraîneur : Adi Hütter.

