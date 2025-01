Monaco règne sur Aston Villa et sécurise sa place en barrages

Monaco 1-0 Aston Villa

But : Singo (8e)

Adi Hütter avait prévenu la veille : il n’était pas question de la jouer petit bras pour sécuriser un point contre Aston Villa. Ses joueurs l’ont écouté et ont appliqué ses consignes, ce mardi soir, en empochant les trois points contre le club de Birmingham (1-0), qui n’avait plus perdu depuis cinq matchs et qui espérait s’incruster dans le top 5 de cette Ligue des champions. C’est pile ce qu’il fallait à Monaco pour valider son ticket pour les barrages, au minimum, et aussi reprendre confiance dans une période où le doute commençait sérieusement à s’installer autour d’une équipe en crise de résultats.

Singo et Majecki étaient partout

Le retour du capitaine Denis Zakaria, malade et absent la semaine dernière contre Montpellier, était forcément une bonne nouvelle pour les gars de la Principauté. Le milieu de terrain est un élément essentiel de l’équipe monégasque depuis le début de saison, mais il s’est mis de côté pour laisser la vedette à Wilfried Singo et Radosław Majecki. Les locaux ont commencé en laissant le ballon à leurs adversaires, sans se priver de piquer très tôt dans la partie sur une arme qu’ils affectionnent particulièrement : un coup de pied arrêté. Un corner botté par Lamine Camara, en l’occurrence, sur lequel Thilo Kehrer s’est élevé dans les airs pour donner du boulot à Emiliano Martinez, surpris dans la foulée par le grand Singo qui avait suivi pour placer sa tête au fond des filets (1-0, 8e).

ENTAME PARFAITE POUR L'ASM ! ☄️ Sur un corner parfaitement frappé par Lamine Camara, Kehrer sollicite Martinez qui ne peut pas mieux faire que remettre sur Singo qui, lui, pousse le ballon au fond ! ⚽️#ASMAVL | #UCL pic.twitter.com/OQMQC50kbJ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 21, 2025

En présence de la famille Stéphan, de Roberto Mancini et bien sûr du prince Albert II, l’ASM a rappelé qu’elle avait les qualités pour rivaliser avec une solide équipe de Premier League. Si le portier argentin, sifflé par le public monégasque, a éteint une mèche allumée par Maghnes Akliouche (15e), son homologue polonais a eu des occasions de briller et de laisser Monaco devant au score. Voici un florilège : une sortie au bon timing devant Ollie Watkins (29e), un coup franc de Lucas Digne facilement capté (31e), une main ferme pour frustrer Leon Bailey (37e), ou encore une belle horizontale pour aller chercher un tir de Watkins, qui s’était faufilé dans la surface (45e+2). Bref, du bon boulot de gardien, parfaitement suppléé par un Singo très costaud, comme sur ce tacle bien senti pour repousser un centre de Morgan Rogers (26e), qui a aussi manqué l’opportunité d’égaliser dès le retour des vestiaires (47e).

Un match contre l’Inter pour espérer le top 8 ?

Comme quoi, cette AS Monaco dispose de quelques remèdes pour guérir, en gros de la qualité à chaque ligne. Dans le dur ces derniers temps, le prometteur Akilouche s’est bouffé les doigts avant l’entracte, envoyant le ballon au-dessus malgré une position idéale dans la surface (45e+3), puis s’est arrêté de célébrer le 2-0 après avoir vu l’arbitre signaler (logiquement) un hors-jeu après l’avoir vu couper un centre de Vanderson (50e). Il ne faut pas se tromper, cela n’a pas non plus été une promenade de santé pour les Monégasques, qui ont dû faire le dos rond pour contenir des Villans entreprenants, mais incapables de tromper la vigilance de Majecki ou de déstabiliser Singo, décidément en grande forme ce mardi soir.

À l’instar de Matty Cash et de ses deux balles de 1-1 (59e, 69e), quand même moins évidente que celle du break gâchée par Takumi Minamino, coupable d’avoir complètement zappé son copain Breel Embolo sur sa gauche (64e). Ne pas être au sommet de sa confiance n’a pas empêché l’attaquant suisse de s’essayer à un retourné en pleine surface, sans succès (76e), quelques secondes après un sauvetage de Tyrone Mings devant Aleksandr Golovin (75e). Après avoir beaucoup donné et grâce aux changements de Hütter pour ramener de la fraîcheur, les locaux ont mieux fini, se laissant tranquillement glisser vers le coup de sifflet final et célébrant volontiers trois points essentiels. Avant, pourquoi pas, d’aller chercher une place dans le top 8 la semaine prochaine à Milan.

Monaco (4-2-3-1) : Majecki – Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa – Camara (Magassa, 65e), Zakaria (Teze, 78e) – Akliouche, Minamino (Michal, 78e), Ben Seghir (Golovin, 65e) – Embolo. Entraîneur : Adi Hütter.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Cash, Konsa, Mings, Digne – Kamara, Tielemans – Bailey (Durán, 56e), Rogers (Ramsey, 86e), Buendia (Bogarde, 86e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

