Monaco va retrouver des arbitres peu appréciés contre Aston Villa

Pas sûr que le club de la Principauté considère ces nominations comme une bonne nouvelle.

Alors que Monaco s’apprête à recevoir Aston Villa dans le cadre de la septième journée de Ligue des champions, le quatrième de Ligue 1 a appris que certains hommes au sifflet prévus pour cette rencontre seront les mêmes que ceux officiant lors de la défaite de l’ASM contre le Benfica Lisbonne : Alen Borosak à la VAR, et Rade Obrenovic en quatrième arbitre.

Or, durant ce match perdu face aux Portugais, des décisions n’avaient pas plus aux Français : Obrenovic, qui officiait en tant qu’arbitre principal, avait par exemple été critiqué pour l’expulsion de Wilfried Singo et les dirigeants du Rocher s’étaient même plaints auprès de l’UEFA à ce propos.

De jolies retrouvailles en perspective !

C1 : Aston Villa leader provisoire, Monaco dauphin, le PSG toujours barragiste