Brest est enfin fixé sur son stade pour la suite de son aventure en Ligue des champions

Brest au Stade de France, ce sera pour une autre fois.

Brest va rester au stade de Roudourou pour sa campagne européenne. C’est ce que le club a annoncé dans un communiqué ce mercredi, alors qu’il a encore deux matchs au SB29 pour tenter de décrocher une qualification directe en huitièmes de finale, avec un déplacement sur terrain neutre pour affronter le Shakhtar et la réception très attendue du Real Madrid en Bretagne.

Invaincus à Guingamp

La direction brestoise a expliqué qu’une éventuelle délocalisation en Île-de-France « apparaît contraignante pour toutes les parties prenantes, comme pour ses plus fidèles supporters », et ce malgré un « cahier des charges de plus en plus exigeant » qui implique une capacité d’accueil « revue à la baisse avec un nombre non négligeable de sièges amputés ». Déjà hors de Francis-Le Blé pour ses grands soirs d’Europe, le SB29 évoluera maintenant dans un Roudourou amoindri.

Tant pis si l’option Guingamp claque moins pour un match couperet, Brest restera dans sa Bretagne. Au-delà du business et des questions de rayonnement, une dimension sportive s’ajoute à cette décision, avec « la ferme envie de voir l’équipe continuer à performer dans un environnement qui lui réussit », écrit le club, qui reste encore invaincu à Roudourou en C1.

Et ce n’est pas le Real Madrid qui va y changer quelque chose.

Éric Roy a trouvé ses joueurs « faibles »